В историческом центре Москвы откроется Музей культуры стран Африки

В дальнейшем планируют организовать совместные выставки с культурными центрами Эфиопии, Танзании, Мали, Судана, Камеруна и других стран

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Определено место в центре Москвы, где расположится Музей культуры стран Африки, - экспозиционно-выставочное пространство будет создано в историческом Пресненском районе столицы, в бывшем здании Центра современного искусства (ГЦСИ). Помещения переданы в управление крупной культурно-просветительской организации, основанной в 1918 году, - Государственному музею искусства народов Востока, сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный директор Музея Востока Александр Седов.

Всего в фондах Музея Востока около 2 тыс. предметов искусства и ремесла стран Африки. Новое выставочное пространство будет включать залы, посвященные традиционным культурам тропической Африки, искусству восточной и северной Африки, а также истории дипломатических отношений с Россией. Планируется, что в дальнейшем будут организованы совместные выставки с культурными центрами из таких государств, как Эфиопия, Танзания, Мали, Судан, Камерун и многих других, сказал Седов.

"После нескольких лет обсуждений и выстраивания концепций музея его создание вышло на практическую составляющую. Создание музея станет значительным шагом в укреплении стратегического партнерства и стран Африканского континента. Для этих целей выделено здание на Зоологической улице, дом 13, в центре Москвы - это бывший Центр современного искусства ГЦСИ", - отметил Седов.

По его словам, задача проекта - показать роль СССР и России как его продолжательницы в поддержке борьбы африканских народов за независимость. Также музей должен способствовать укреплению культурных, научных и образовательных связей. Миссия институции - сохранение, изучение и презентация посредством современных музейных технологий многообразных художественных традиций Африканского континента в интересах укрепления культурного диалога между Россией и Африкой.

"В памяти всегда остается уникальной и самобытность, - сказала в свою очередь директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова. - Поскольку это остается в памяти, всегда возникает желание узнать происхождение, историю и традиции, исследовать. Мне кажется, Россия уверенно движется этим путем, как и африканские страны".

В рамках укрепления связей между Африкой и Россией впервые с 25 по 28 июля 2023 года пройдут Дни африканской культуры и кино, где будут представлены картины африканских кинематографистов. Мероприятие станет частью культурной программы второго саммита "Россия - Африка" и состоится при поддержке Министерства культуры РФ.