По дороге из желтого кирпича. Что известно о съемках фильма "Волшебник Изумрудного города"

О том, что в город Изумрудный ведет дорога трудная, знают и те, кто читал сказочные циклы Александра Волкова и Лаймена Фрэнка Баума, и те, кто вырос на экранизации "Волшебника Изумрудного города" от Киностудии им. Горького (или "Волшебника страны Оз" с Джуди Гарленд) и мультфильме студии "Мельница". Теперь к ним присоединились и создатели нового семейного фэнтези-блокбастера по мотивам истории девочки Элли, которую вместе с псом Тотошкой в неизвестную Волшебную страну заносит ураган имени вредной ведьмы Гингемы. Точнее, в Дагестан. Здесь вовсю идут съемки полнометражного фильма "Волшебник Изумрудного города". Проводником в волшебный мир стал режиссер Игорь Волошин. Корреспондент ТАСС побывала на съемках картины и узнала, на что будет похоже современное прочтение любимой с детства истории.

"Обязательно возьмите с собой средства для защиты от солнца с индексом не ниже 50, головной убор и очки. На съемках обещают яркое солнце и до +27 градусов", — напомнили журналистам за несколько дней до вылета в Махачкалу. На деле самым ценным оказался случайно брошенный в рюкзак дождевик — поля Буйнакского района встретили затуманенными вершинами гор, нотами чабреца в воздухе и проливным дождем. Последний — главный нарушитель съемочного процесса, поскольку по сценарию, как и по прогнозу погоды, на небе не должно быть ни тучки.

"Местные говорят, что это аномалия. Когда в позапрошлом году здесь работали над другим фильмом, дождь шел один-единственный раз. Дождей здесь в это время быть не должно, поэтому никто не понимает, что происходит", — рассказывает стоящий под зонтиком Игорь Волошин. Дагестан для режиссера последнюю пару лет уже привычная локация. По иронии судьбы буквально через дорогу не так давно он снимал еще один фильм из списка ожидаемых — "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Федора Конюхова. На этом проекте и состоялось первое знакомство режиссера со "страной гор".

"Как и местные жители, я также скажу, что три года назад мы не подозревали, что здесь будет Лас-Вегас. Когда мы начинали проект "Повелитель ветра", то должны были снять часть истории, которая происходит в Австралии. Конюхов взлетал и приземлялся там, чтобы поймать правильный ветер. Поскольку в саму Австралию мы не поехали, искали нужную локацию везде. Увидели на фотографиях странные скалы рыжеватого оттенка тут, в Дагестане. Приехали, выбрали натуру, встретили невероятных людей — так и открыли тут портал в кино", — рассказывает режиссер.

Несмотря на дождь, съемочная группа продолжает готовиться к съемкам сцены в маковом поле, которое преграждает Элли и ее спутникам путь в Изумрудный город. Пока лишь можно прогуляться по дороге из желтого кирпича. Где-то над головой слышен звук летающего квадрокоптера. Маки будут в человеческий рост, но расцветут только на стадии постпродакшена, когда за картину возьмутся настоящие волшебники — художники по визуальным эффектам. До спуска в живописные равнины съемочная группа провела две недели в горном Дагестане. Там находится населенная Жевунами сказочная Голубая страна — родина Железного дровосека и Страшилы.

Девочка с собачкой

Для восьмилетней актрисы Кати Червовой — исполнительницы роли Элли — "Волшебник Изумрудного города" стал не только первым фильмом, где она сыграет главную роль, но и первым полнометражным проектом в целом. Девочка прочла шесть томов цикла Волкова еще до того, как узнала, что прошла кастинг. Изначально на роль Элли пробовалась старшая сестра Кати, но не подошла по возрасту. "Василисе 13 лет, поезд ушел", — смеется юная актриса. Самой тяжелой сценой для Кати стала та, где нужно заплакать, а еще девочка расстраивается, что ей не разрешают трогать пса Тотошку во время съемок. Собака не должна отвлекаться и выходить из роли.

Катя Червова на съемках фильма "Волшебник Изумрудного города" © Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"

Неунывающего друга Элли в новой экранизации сыграл специально обученный джек-рассел-терьер Уджер. Как и у всех остальных артистов на площадке, у четырехлапого актера есть свой дублер по кличке Нек. Как и всем остальным артистам, собакам перед дублями также наносят грим — специальными и безопасными для животных средствами подкрашивают шерсть, делая их идентичными. Различить двух псов под силу только дрессировщику. При этом простые проходы с собакой в кадре оказываются сложнее, чем разнообразные трюки. Тотошка-1 сменяется на Тотошку-2 еще и потому, что собака, как и ребенок, на съемочной площадке быстрее устает и теряет концентрацию. Третий Тотошка покорно лежит за режиссерским креслом Волошина. Это пластиковый джек-рассел, которого используют только в тех сценах, где Элли несет собаку в руках.

"Если говорить о сложности проекта, то это ничего не сказать. Я очень люблю технологии, а здесь все самые современные подходы. Удивительно, когда у тебя дополненная реальность прямо в кадре. Тотошка в фильме должен заговорить, но сама собачка же не разговаривает. Чтобы она пошла, к ней прилагается департамент кинологов. Уже к этому департаменту присоединяется департамент супервайзеров, которому нужно, чтобы собака заговорила в нужный момент. Каждая сцена снимается в пяти вариантах, у нас пять фильмов в одной сцене. Мы встаем с этой картиной на территорию тех проектов, которых у нас еще не было, раньше толком никто не понимал, как это делать", — рассказывает режиссер.

Помимо натуры, съемки также проходят в павильонах в Москве и Подмосковье. Для фильма построены большие комплексы декораций. "У нас декорации в Долгопрудном, поэтому мы шутим, что в город Долгопрудный идем дорогой трудной, — смеется Волошин. — Надо отдать должное продюсерам, что они пошли на удивительный, абсолютно сумасшедший шаг. У нас нет реальных объектов — это то, что всегда сбивает и выбивает из жанра, когда ты адаптируешь уже существующий объект под вымышленный мир. Все наши декорации придуманы и построены".

Лев, Страшила и Железный дровосек

"Волшебным книгам надо верить", — наставлял мудрый Гудвин. Поэтому главной задачей актеров, играющих спутников Элли, стало умение скрыть в себе человека. Юрия Колокольникова в костюме Железного дровосека выдает только его высокий рост, а Артура Ваху в целом не видно в окрестностях. Его Трусливый Лев будет полностью нарисован на компьютере. Актер участвовал в захвате движений для своего будущего персонажа, а пока в кадре вместо него расставлены львиные макеты. Как и у Железного дровосека, костюм Страшилы полностью закрытый. Для того чтобы в нем двигаться, нужна хорошая физическая подготовка. Кроме того, когда на артиста надевают голову Страшилы, угол обзора значительно сокращается. Лицо ожившему соломенному чучелу дорисуют и анимируют мастера визуального искусства.

Юрий Колокольников на съемках фильма "Волшебник Изумрудного города" © Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"

Сама Элли будет ближе и понятнее современным зрителям. И не только потому, что теперь в руках у Элли появится мобильный телефон. Режиссер в свою очередь отмечает, что полнометражный "Волшебник Изумрудного города" станет вольной интерпретацией книги Волкова, а не ее экранизацией. Девочка попадает в сказочную страну из современного мира, потому что "время первоисточника прошло" и уже не цепляет сегодняшнего зрителя.

"У оригинального произведения нет структуры, чтобы перенести его на экран. Кинематограф в этом смысле слишком жесткий редактор. Для мультфильма или для короткого метра — да. Но для полнометражной картины все слишком просто. Но для литературы хорошо. Это очень классная история про живого ребенка, буквально из твоего дома, из соседней семьи, которого реальность переместила в другой мир. В волшебный, но чуждый мир, где он должен повзрослеть", — добавляет Волошин.

Режиссер, который до этого не снимал фильмов для семейной аудитории, считает, что создан для сказки. "С первого фильма, когда я сделал "Нирвану", говорили, что мне надо делать сказки. Потому что я бежал сломя голову от реализма, но делал это осознанно. Я не думал, что такое произойдет буквально спустя 15 лет, что сказки рухнут каскадом на российский кинематограф. Дай бог, чтобы они были качественные, такие же как первоисточники", — заключил режиссер.

Съемки фильма — совместного проекта кинокомпании "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-медиа"), студии "Кинослово", студии визуальных эффектов CGF и киностудии "Тритэ" Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино — продлятся до конца июля. В широкий прокат "Волшебник Изумрудного города" выйдет 26 декабря 2024 года.

Юлия Фролова