Крупнейший за Уралом рок-фестиваль "Ветер Сибири" готов принять более 15 тыс. гостей

Директор фестиваля Евгений Анциферов сообщил, что уже продали 12 тыс. билетов

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Ветер Сибири", который пройдет под Новосибирском с 11 по 13 августа, готов вместить на своих площадках более 15 тыс. гостей. Об этом во вторник на конференции в пресс-центре ТАСС рассказал директор фестиваля Евгений Анциферов.

"Это одно из самых масштабных, если не самое масштабное, музыкальное мероприятие за всю историю существования российской рок-музыки за Уралом. Мы рассчитываем, что за эти три дня фестиваль посетят не менее 15 тыс. человек. Уже сейчас продано 12 тыс. билетов", - сказал Анциферов.

Он напомнил, что те, кто купил билет на "Ветер Сибири" в прошлом году (фестиваль под Бийском не состоялся из-за пандемии COVID-19), смогут посетить мероприятие в 2023 году по ним.

В течение трех фестивальных дней выступят более 30 музыкальных коллективов, включая "ЧИЖ & Co", "Ария", The Hatters, Владимира Кузьмина, Вадима Самойлова, гостей из Казахстана, а также местных рок-групп из всех регионов Сибири. Помимо этого, участники фестиваля, не вошедшие в основную программу, после ее окончания выступят на "Вечернем бульваре" - площадке, которая вместит еще порядка 40 коллективов.

Площадку фестиваля на территории аэродрома "Мочище" оборудуют сценами, палаточным городком, парковкой, фуд-кортами, зонами развлечений. Прорабатывается вопрос о дополнительных автобусных маршрутах и электричках для развоза гостей.