Москвичи смогут выбрать лучшие музеи и отреставрированные здания города

Среди вариантов - музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музей-усадьба "Кусково", "Мультимедиа-арт-музей" и другие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут выбрать любимые музеи и отреставрированные здания в голосовании специальной серии "Лето в Москве" проекта "Активный гражданин". Об этом во вторник сообщается на портале мэра Москвы.

"В новом голосовании специальной серии "Лето в Москве" проекта "Активный гражданин" горожане выберут любимые музеи и самые красивые отреставрированные здания. Среди вариантов - музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", музей-усадьба "Кусково", где сохранились единственный в Москве парк XVIII века с подлинной итальянской мраморной скульптурой и уникальный экзотический павильон "Грот". В список также вошли "Мультимедиа-арт-музей" (Москва), музей-панорама "Бородинская битва", Музей транспорта Москвы в павильоне №26 "Транспорт" на ВДНХ, Государственный Дарвиновский музей, музейно-выставочное объединение "Манеж", Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева и музейное объединение "Музей Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ посетители могут увидеть макеты первого спутника Земли и ракет в натуральную величину, а также побывать в одном из отсеков станции "Мир". В Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ можно изучить, как создаются спецмашины, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, а также попробовать себя в роли водителя с помощью автотренажеров и интерактивных экспонатов. А в музее криптографии гостям предлагают разгадать закодированные загадки, разобраться в устройстве сложных систем шифрования и узнать, как в разные эпохи передавали секретные данные.

Второй вопрос голосования посвящен отреставрированным объектам культурного и исторического наследия. В их число вошли бывшая фабрика "Красный Октябрь", ставшая уникальным арт-кластером, и чайный дом Перлова, оформленный в китайском стиле и похожий на причудливо украшенную шкатулку, а также здание Государственного банка СССР на Неглинной улице, здание биржи на Ильинке, особняк Лопатиной и другие объекты.

Отмечается, что это уже третье голосование серии "Лето в Москве". В первом пользователям предложили выбрать лучшие места для летнего отдыха с детьми, а во втором - идеи для активного летнего отдыха в столице.