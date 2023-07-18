Концерт рэпера Трэвиса Скотта у пирамид Гизы отменен из-за противоречия ценностям Египта

Американский исполнитель должен был представить свой четвертый студийный альбом Utopia

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Концерт американского рэп-исполнителя Трэвиса Скотта, который должен был пройти у пирамид Гизы 28 июля, отменен из-за несоответствия ценностям Египта. Об этом во вторник сообщила газета Al-Ahram со ссылкой на Профсоюз египетских музыкантов.

Рэпер должен был представить свой четвертый студийный альбом Utopia на концерте у пирамид Гизы в рамках мирового турне.

"Председатель и правление музыкального объединения решили отменить разрешение на проведение концертов такого рода, которые противоречат сути египетской культуры", - говорится в заявлении профсоюза.

Объединение музыкантов также заявило, что "не допустит действий, который идут вразрез с ценностями" Египта.

Как пишет издание, в социальных сетях в Египте ранее разгорелись дискуссии о том, следует ли проводить концерт исполнителя. Певец, по мнению некоторых пользователей, причастен к "антиегипетским афроцентристским идеям", "сатанинским ритуалам", а его выступление бы "пошатнуло общественные ценности". Рэперу также припомнили инцидент, произошедший в 2021 году, когда на его выступлении на фестивале Astroworld в Техасе в ходе давки погибли 10 человек.