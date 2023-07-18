El País: копии картин эпохи Возрождения выставили в Национальном музее Прадо в Мадриде

По данным газеты, повторяющие подлинники полотна будут теперь выставлены в зале №40 на постоянной основе

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Выставка копий картин эпохи Возрождения (XIV-XVI) под названием "На грани творчества" из собрания Национального музея Прадо открылась в Мадриде. Об этом во вторник сообщила газета El País.

По словам представителей музея, сохранилось "значительное число копий из Королевской коллекции и церквей". Из-за точности изображения у специалистов порой возникали серьезные трудности с определением подлинности работ.

Повторяющие подлинники полотна, по данным издания, будут теперь выставлены в зале №40 на постоянной основе. Среди них - копии творений Рафаэля Санти (1483-1520), Питера Пауля Рубенса (1577-1640), Тициана Вечеллио (1488-1576), Франса Снайдерса (1579-1657), Пауля де Воса (1591-1678), Эль Греко (1541-1614), Франсиско Гойи (1746-1828), Диего Веласкеса (1599-1660) и Антонио Алегри да Корреджо (1489-1534).

Как напоминают эксперты, такие картины копиистов были популярны из-за "невозможности иметь сами шедевры живописи". Услугами таких художников пользовались даже испанские короли, которые дарили копии картин знати. Кроме того, в XIX веке копирование произведений великих мастеров считалось важным методом обучения для начинающих художников. В числе известных художников-копиистов - Джулио Романо, Эухенио Кахес, Лука Джордано, Хуан Баутиста Мартинес дель Мазо, Мануэль Рамирес Ибаньес, Пьетро Факкетти.