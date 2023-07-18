Путин направил приветствие участникам и гостям Шукшинского кинофестиваля

Президент назвал этот фестиваль значимым событием в культурной жизни России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, отметив значимость фестиваля для всей страны.

"За прошедшее время ваши встречи стали большим, значимым событием в культурной жизни Алтайского края и всей России. Фестиваль славится яркой, насыщенной, разнообразной программой. Гости могут познакомиться с широкой палитрой документальных и художественных фильмов, принять участие в творческих дискуссиях с известными режиссерами и артистами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль даст старт перспективным идеям, а также внесет вклад в сохранении и популяризацию творческого наследия режиссера Василия Шукшина.

XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит с 18 по 21 июля на Алтае.