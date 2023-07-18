"Ленфильм" разместил первые 50 точек на платформе проекта "Кинокарта России"

В списке, в частности, места съемок фильмов "Собачье сердце" и "Женитьба"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" нанесла первые 50 точек на платформе нового интерактивного проекта "Кинокарта России", где обозначаются места съемок известных фильмов, сериалов, а также знаменитые кинособытия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба петербургской кинокомпании.

"Кинокарта России" представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря новому интернет-сервису можно будет узнать, где находятся адреса, по которым создавались культовые киноленты. Уже сейчас на карте обозначены места съемок фильмов "Собачье сердце", "Гений", "Окно в Париж", "Женитьба", "Господин оформитель", "Улица полна неожиданностей" и многих других, а также узнать подробности работы над кинолентами", - рассказали в пресс-службе.

Фильм "Собачье сердце" режиссер Владимир Бортко решил снимать в Ленинграде, поскольку улицы города сохранили колорит начала XX века.

"По этой же причине режиссер Виталий Мельников снимал гоголевскую "Женитьбу" не в Санкт-Петербурге, а в Шлиссельбурге, где сохранились старинные купеческие дома, Гостиный двор XVIII века и атмосфера времени", - добавили в киностудии.

Инициатор проекта "Кинокарта России" - портал "Кино-Театр.Ру". Его особенность заключается в том, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. Предполагается, что на основе этих меток разработают уникальные туристические киномаршруты. "Кинокарту России" создали при поддержке Института развития интернета в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.