Кинематографисты из России, Китая и Белоруссии планируют снять фильмы в Псковской области

Реализовать проекты намерены в 2024 году

ПСКОВ, 18 июля. /ТАСС/. Российско-китайский блокбастер "Красный шелк" и российско-белорусский детско-юношеский художественный фильм "Городская сказка" планируют снять на территории Псковской области в 2024 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Псковской области планируется снять два фильма с китайским и белорусским участием. Детали реализации проектов губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с продюсером Вадимом Быркиным в Москве на площадке официального представительства региона при правительстве России. Съемки российско-китайского блокбастера "Красный шелк" и российско-белорусского детско-юношеского художественного фильма "Городская сказка" намечены на 2024 год", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, при производстве кинокартин планируется использовать положительный опыт реализации совместного проекта - фильма "Плакать нельзя".

"Картина, снятая в Псковской области, взяла 23 основных приза на 18 российских и международных кинофестивалях. Также фильм получил от региона рибейт в размере 1 млн рублей. В рамках рабочей встречи Михаил Ведерников и Вадим Быркин обсудили дальнейшее развитие кинематографического кластера в Псковской области", - говорится в сообщении.