На Алтае открылась конкурсная программа Шукшинского кинофестиваля

В программу вошли 12 короткометражных фильмов

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. На Алтае 12 короткометражных лент открыли конкурсную программу XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, всего заявлено 32 работы в категориях документального, полнометражного кино и короткого метра, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

"Начался показ программы короткометражного кино. Всего в программе короткого метра 12 фильмов. У нас есть основная конкурсная программа - это полнометражные фильмы, 10 фильмов в нее вошло. Также 10 фильмов будет представлено в программе документального кино", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в кинотеатре "Мир" состоялся показ фильма-открытия XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Картину "У самого Белого моря" представил заслуженный артист России Борис Галкин, который исполнил в ленте одну из ведущих ролей.

Шукшинский кинофестиваль - всероссийский кинофестиваль, проходящий в рамках ежегодного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", посвященного памяти Василия Шукшина. Проводится ежегодно, в июле, показы фильмов проходят в столице Алтайского края - Барнауле, на родине Шукшина - в селе Сростки, а также различных городах края. В 2023 году Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдут в регионе с 18 по 22 июля.