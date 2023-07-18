Сбор от фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" направят медучреждениям новых регионов

Выступления состоятся 18 и 19 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Весь сбор от музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проходит 18 и 19 июля, направят на поддержку медицинских учреждений в новых субъектах России. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник продюсер, основатель группы "Земляне" Владимир Киселев, который является многолетним организатором фестиваля.

"Я сейчас анонсирую: сбор весь от "Белых ночей" - и ряд артистов сделают свой взнос - весь сбор от этого фестиваля пойдет на медицинские учреждения на новые земли", - сказал Киселев.

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" откроет 18 июля многочасовое шоу "Знай наших!" с участием Николая Баскова, Димы Билана, группы "Земляне" и других известных артистов, сообщила ранее пресс-служба "Русской медиагруппы".

Отвечая на вопрос о возможности организации выступлений исполнителей и подобных музыкальных фестивалей на новых территориях, Киселев сказал, что "самая большая проблема - собрать артистов на новые территории - пока". "Вторая категория - артисты, которые делают это за огромный гонорар, - нам это неприемлемо", - добавил он.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Киселев выступил с инициативой награждать героев, подбивших в зоне СВО бронетехнику западного производства. Несколько сертификатов уже распределили, в частности, недавно их вручали Николай Басков, Денис Майданов и Дмитрий Певцов, отметил он. "Мы будем подобные вещи проводить и дальше. Безусловно. Помогают многие мои друзья, помогают не только музыканты", - добавил Киселев.

Николай Басков рассказал журналистам, что накануне в Балашихе он передал 1 млн рублей родным российского военнослужащего. "К сожалению, я не вручил бойцу, а я вручил его семье, потому что сам офицер погиб при исполнении", - сказал он. Артист отметил, что в стране огромное количество людей, которые находят возможность помогать и поддерживать российскую армию. "Я считаю своим долгом быть сопричастным", - добавил он.

О фестивале

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" продлится два дня, он проходит при поддержке Министерства культуры России, Росконцерта и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В числе участников также - Григорий Лепс, Александр Маршал, Родион Газманов, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Денис Майданов, Любовь Успенская и другие артисты. В концерте "Знай наших!" также примут участие артисты c новых территорий: группа "123 полк" и Наталья Качура.

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" имеет более чем 30-летнюю историю. Его особенность, как отмечают организаторы, заключается в эклектичности и синергии музыкальных стилей и направлений, объединенных на одной сцене.