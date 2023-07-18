Фестиваль "Дни белых журавлей" соберет в Дагестане 55 литераторов из России и из-за рубежа

Программа в Махачкале включает заседание секретариата Союза писателей России и вечер российской поэзии

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Более 50 литературных деятелей соберет в Дагестане международный фестиваль "Дни белых журавлей", посвященный народному поэту Расулу Гамзатову. Мероприятия пройдут в Махачкале, Дербенте и на родине поэта в Хунзахском районе с 7 по 9 сентября, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства культуры региона.

"Гамзатовские дни соберут на дагестанской земле 55 литературных деятелей из регионов России, Таджикистана, Ирана, Палестины, Италии, Азербайджана, Египта, Казахстана, Киргизии, Сирии, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, которые посетят мероприятия в Махачкале, Хунзахе и Дербенте",- говорится в сообщении.

Программа в Махачкале включает заседание секретариата Союза писателей России и вечер российской поэзии, которые пройдут 7 сентября в Театре поэзии.

8 сентября состоятся церемония возложения цветов к могиле Гамзатова, возложение цветов к памятнику поэту перед Государственным республиканским русским драматическим театром имени Максима Горького, торжественный митинг у памятника воину-освободителю в парке Ленинского Комсомола.

Праздничные мероприятия продолжатся на следующий день на родине поэта в Хунзахском районе. В основной программе примут участие фольклорные и государственный коллективы.