В Волгограде гости межрегионального гастрономического фестиваля поддержат участников СВО

"Волга-Дон Агро Фест" проведут с 22 по 23 июля

ВОЛГОГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Традиционный межрегиональный фестиваль "Волга-Дон Агро Фест", где представят свою продукцию местные аграрии, фермеры и виноделы, в 2023 году пройдет в поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Межрегиональный форум "Волга-Дон Агро Фест" прочно закрепился в перечне ключевых гастрономических событий волгоградского региона, привлекающих не только местных жителей, но и гостей из других субъектов. Можно будет попробовать или купить уникальную продукцию, в том числе сувенирную, но не за деньги, а за специальные купоны феста. Номинал одного такого талона - 50 рублей; приобрести можно на входе - все вырученные от купонов средства будут направлены на поддержку участников СВО", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на стадионе "Волгоград Арена" с 22 по 23 июля. В субботу его гости смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей: авторские сыры, молочные, рыбные и мясные деликатесы, свежие овощи, крафтовые сладости, консервированную продукцию. Кроме того, волгоградцам и гостям города на форуме расскажут о культурной жизни районов области, интересных туристических маршрутах. 23 июля в рамках агрофорума также пройдет "Волга-Дон Вин Фест", где профессионалы отрасли представят более 200 вин из различных регионов России. В администрации региона уточнили, что вход на "Волго-Дон Агро Фест" свободный, а на винный фестиваль - по билетам.