В Северной Осетии выступят хоровые коллективы СКФО, Закавказья и ближнего зарубежья

В рамках фестиваля пройдет круглый стол "Песнь о героях", мастер-класс-практикум исполнителей осетинского эпоса и концерт "Рука дружбы" для переселенцев из присоединенных территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июля. /ТАСС/. Хоровые коллективы регионов Северного Кавказа, Закавказья и ближнего зарубежья выступят в Северной Осетии на Международном фестивале "Мое сердце в горах". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры республики.

"С 4 по 13 августа 2023 года в РСО - Алания пройдет Международный фестиваль хоровых коллективов "Мое сердце в горах", в котором примут участие хоры героической и народной песни республик Северного Кавказа и Закавказья, ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

На фестивале свою национальную культуру, талант, мастерство и любовь к искусству представят профессиональные и любительские хоры национальной песни Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Дагестана, а также стран ближнего зарубежья: Абхазии и Южной Осетии. В рамках фестиваля пройдет круглый стол с руководителями коллективов "Песнь о героях", посвященный народным хоровым традициям Российской Федерации; мастер-класс-практикум исполнителей осетинского эпоса, концерт "Рука дружбы" для переселенцев из присоединенных территорий, находящихся в Республике Северная Осетия -Алания.

Также участники фестиваля выступят на концерте в высокогорном селении Задалеск в день осетинского народного праздника "Задалески Нана", на котором пройдет творческая встреча участников проекта с детскими творческими коллективами Ирафского района Северной Осетии. "Проект будет способствовать укреплению дружеских отношений между представителями различных национальностей и создавать новые форматы сотрудничества, а также предоставит возможность показать всю глубину и мудрость традиций, приобщить население к красоте и духовности народного искусства, объединить разные культуры в едином творческом пространстве", - отметили в пресс-службе.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Учредителем фестиваля является Министерство культуры Северной Осетии. Организатор фестиваля - автономная некоммерческая организация "Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций "Культурный регион".