"Ленком" представит музыкальный спектакль о Маяковском

В постановке примут участие Виктор Раков, Иван Агапов, Елена Шанина, Любовь Матюшина и другие

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" представит первую постановку своего нового главного режиссера Алексея Франдетти - муздраму "Маяковский". Предпремьерные показы приурочены к 130-летию со дня рождения поэта и пройдут 19-21 июля, премьера этого спектакля 8 сентября откроет 97-й сезон театра.

"Год назад была задумана эта история, хотя с Василием Вакуленко мы уже лет пять как пытались найти правильную тему для музыкального спектакля. На протяжении полугода мы с драматургом Никой Симоновой писали пьесу. И полтора месяца репетировали. Оригинальный спектакль делается довольно долго и придумывается довольно долго. Все это время мы шли к тому, чтобы предъявить публике вот такой результат годовой работы и полуторамесячных плотных репетиций", - сказал ТАСС Франдетти.

Авторами муздрамы выступили Василий Вакуленко (Баста) и его команда Gazgolder (музыка и стихи), а также драматург Ника Симонова. За основу сюжета взята биография Маяковского, которую создатели спектакля, по словам режиссера, переосмысливают и сокращают из-за ограниченности сценического времени. "Музыка и энергия Басты, на мой взгляд, рифмуется на 100% с этой историей. Будет здорово, если после спектакля молодые зрители - может, даже и не молодые - пойдут и перечитают Маяковского, познакомятся с этой поэзией, с этими людьми, почитают про это время. Время было невероятно интересное, вообще ни разу не простое, но крайне яркое", - сказал Франдетти.

По его словам, решение сделать предпремьерные показы связано с 130-летием со дня рождения поэта. "Мы посчитали, что будет правильным открывать новый сезон большой премьерой. Все-таки осень для премьеры - это правильное время. Но обойти вниманием дату 130-летия Владимира Владимировича [Маяковского], к которой и приурочен этот спектакль, было бы неправильно, поэтому мы придумали такую форму предпремьерных показов", - добавил режиссер.

Как сообщил Василий Вакуленко, впервые он погрузился в творчество Маяковского 10 лет назад, когда участвовал в съемках документального фильма о поэте. "Для меня музыкальная драма "Маяковский" стала большим событием, как и все составляющие проекта - "Ленком", легендарная сцена, атмосфера и сам поэт - жадный до творчества, стихийный, отдающий", - привели в театре слова Вакуленко.

Над спектаклем также работали художник-постановщик - народный художник РФ Вячеслав Окунев, художники по костюмам Анастасия Пугашкина и Екатерина Гутковская, художник по свету Иван Виноградов, видеохудожник Илья Старилов. За хореографию отвечает Ирина Кашуба, музыкальным руководителем постановки стал Армен Погосян.

Артисты и сюжет

В спектакле заняты ведущие артисты театра, в числе которых - народные артисты РФ Виктор Раков, Иван Агапов, Елена Шанина, заслуженная артистка РФ Любовь Матюшина, Сергей Пиотровский, Станислав Тикунов, Игорь Коняхин, Анна Зайкова, Зинаида Дианова, Александр Горелов и другие актеры. Маяковского играют в разных составах Станислав Тикунов и Игорь Коняхин.

"Сюжет, в котором исторический контекст времени и сложный любовный треугольник - Маяковский - Лиля и Осип Брики - привели к трагической развязке, будет разворачиваться стремительно", - анонсируют в театре, отмечая, что в основу сюжета положена история отношений Маяковского с Лилей Брик и ее супругом Осипом.

Директор театра, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер отметил, что сегодня рассказывать о том, как и чем жил поэт, его идеях нужно понятным молодежи художественным языком.