В Кремле пройдет премьерный показ спектакля "Маяковский. Городской мюзикл"

Его приурочили к 130-летию со дня рождения поэта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Театр Луны на Малой Ордынке покажет в среду спектакль "Маяковский. Городской мюзикл" на сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщила пресс-служба театра.

"Место празднования юбилея символично: "Начинается Земля, как известно, от Кремля", - писал поэт. Его стихи, до сих пор любимые по всей России и за ее пределами, прозвучат в первой части вечера в исполнении гостей - официальных лиц, представителей дружественных стран и российских регионов, с которыми были связаны жизнь и творчество поэта. Вечер продолжит показ спектакля "Маяковский. Городской мюзикл", - говорится в сообщении.

В основу спектакля легли стихотворения поэта, его воспоминания и письма, а также свидетельства о нем Лили Брик и ее сестры Эльзы Триоле, отметили в пресс-службе. Либретто написали Алексей Шошев и Александр Лебедев, Шошев выступил также композитором спектакля.

"Постановочная группа спектакля во главе с режиссером-постановщиком Александром Рыхловым обратилась к жанру "городского мюзикла", насытив постановку хореографией в сочетании с акробатическими номерами. В сценографии задействованы знаменитые агитплакаты работы Владимира Маяковского - так называемые "Окна РОСТа", - добавили в пресс-службе.

Роль Маяковского исполнит Андрей Школдыченко, Лили Брик - Янина Студилина, Осипа Брика - Александр Бобров. Как отмечают в театре, в спектакле нет ни одного выдуманного слова, а все герои - реальные личности.

19 июля 2023 года отмечается 130-летие со дня рождения Владимира Маяковского.