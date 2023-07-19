РНБ проведет Международный онлайн-семинар "Библиотеки и коренные народы"

На мероприятии выступят специалисты из Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии, Новой Зеландии, России, Шри-Ланки и ЮАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) проведет в среду Международный онлайн-семинар "Библиотеки и коренные народы". Цель семинара - освещение специфики деятельности библиотек, направленной на сохранение исторического наследия коренных народов.

"На сегодня основная проблема заключается в том, что носители языка коренных малочисленных народов не говорят на своем родном языке. И книги, которые издаются на языках коренных народов, несут чисто мемориальную функцию, потому что очень редко находятся у него читатели. Основными потребителями таких книг являются лингвисты. И возникает вопрос - а надо ли вообще издавать книги, если их никто не читает? Мы, библиотекари, говорим, что надо", - рассказала ТАСС заведующая отделом национальных литератур РНБ Шушана Жабко. Она выступит на семинаре с докладом "Роль Российской национальной библиотеки в сохранении культурного наследия коренных народов".

Как считает специалист, такие малотиражные издания должны распространяться в местах компактного заселения малых народов, а также для их сохранности они должны обязательно рассылаться в библиотеки страны. На территории РФ насчитывается 47 этносов, проживающих в 30 субъектах. В отделе национальных литератур РНБ, созданном 7 десятилетий назад, собраны издания на 35 языках малых народов.

Специалисты библиотечной сферы из Бразилии, Вьетнама, Индии, Колумбии, Новой Зеландии, России, Шри-Ланки и ЮАР представят на семинаре свой взгляд на роль библиотек в сохранении исторической памяти и цивилизационной самобытности коренных народов, расскажут о проектах. Прозвучат сообщения о сохранении систем знаний племен маори в Новой Зеландии, создании коллекций источников информации о веддах - коренном народе Шри-Ланки, об опыте работы публичных библиотек Вьетнама, о сохранении культурного наследия Сахалинской области, создании архива и каталогизации произведений коренных народов.

Ко Дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа, в РНБ готовится международная выставка, где будет представлена литература на коренных языках Китая, Японии и других стран.