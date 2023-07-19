В Кронштадте покажут морскую оперу Вагнера "Летучий голландец"

Ее представят в рамках программы XII Санкт-Петербургского фестиваля "Опера - всем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Оперу Рихарда Вагнера "Летучий голландец" покажут в среду на Якорной площади Кронштадта перед Морским Никольским собором в преддверии Дня военно-морского флота. Спектакль будет показан как одно из событий программы XII Санкт-Петербургского фестиваля "Опера - всем".

"Опера прозвучит в сопровождении оркестра Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова под управлением ректора этого музыкального вуза, заслуженного артиста России Алексея Васильева", - рассказали в пресс-службе фестиваля. "Летучий голландец" добавит в жанровую палитру фестиваля еще одну разновидность - оперу-легенду. Это своего рода рифма к первой опере фестиваля "Садко", так как она также обращается к морской теме.

Поставила спектакль режиссер Наталья Индейкина. Художник-постановщик - Юлия Гольцова. Главные партии исполнят солисты Михайловского театра Александр Кузнецов и Александр Безруков, а также Артем Мелихов и Лаура Меенен из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Кронштадт во второй раз стал партнером фестиваля. В минувшем году здесь была показана опера немецкого композитора Альберта Лорцинга "Царь и плотник" о пребывании Петра Первого в Голландии. Событие оказалось настолько интересным, что администрация Кронштадта сама выступила с инициативой продолжить это творческое сотрудничество.

Фестиваль мировой оперной классики завершится 23 июля у Екатерининского дворца в Музее-заповеднике "Царское Село", где будет показана опера Вольфганга Амадея Моцарта" Так поступают все женщины".