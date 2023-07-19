В Екатеринбурге на фестивале "Кинотеатрум" представят семь фильмов и пять концертов

Мероприятие приурочено к 300-летию города, оно будет состоять из трех частей, посвященных кино, музыке и театру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Кинотеатрум" впервые пройдет в Екатеринбурге с 12 по 19 августа, на нем будет представлено семь фильмов, пять концертов и четыре спектакля. Мероприятие приурочено к 300-летию города и будет состоять из трех частей, каждая из которых посвящена кино, музыке и театру, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В первой части Частный универсальный театр "Театрум" будет показывать детские спектакли, во второй - будут живые концерты, а в третьей - показ музыкальных фильмов, которые мы так любили смотреть на "Венском фестивале", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что организацией "Кинотеатрума" занимается команда "Венского фестиваля", возглавляемая Марией Зашляпиной.

"Венский фестиваль" музыкальных фильмов в Екатеринбурге был создан по аналогии с ежегодно проходящим с 1991 года в столице Австрии. Он проходил в городе с 2010 по 2021 год.

Основные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.