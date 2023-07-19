В Екатеринбурге пройдет международный кинофестиваль дебютов "Одна шестая"

В основном конкурсе смотра могут принять участие кинематографисты из стран Европы и Азии, которые сняли первый или второй фильм

ТАСС, 19 июля. Международный кинофестиваль дебютов "Одна шестая", президентом которого в этом году стал режиссер Евгений Григорьев, пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили его организаторы.

"Второй международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента "Одна шестая" объявляет даты проведения - он состоится в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября. У фестиваля также сменилась команда - его президентом стал директор по развитию Свердловской киностудии, режиссер Евгений Григорьев, а программным директором - кинокритик Егор Москвитин", - говорится в сообщении. Ранее президентом смотра был режиссер Алексей Федорченко.

Организаторы также рассказали, что в основном конкурсе смотра могут принять участие кинематографисты из стран Европы и Азии, которые сняли первый или второй фильм. Отмечается, что хронометраж игровой ленты должен составлять не менее 60 минут, а неигрового дебюта - не менее 45 минут. Заявки на участие можно подать на официальном сайте Свердловской киностудии.

Григорьев назвал фестиваль инструментом развития Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. "Мы стремимся создавать возможности. И, конечно, в фокусе моего внимания, прежде всего, индустриальная деловая программа, у которой должны быть измеряемые результаты. Новые кинопроекты с новыми именами в титрах, новые коммуникации, которые приводят к новым контрактам и соглашениям о сотрудничестве, новые, необходимые для развития темы в информационном индустриальном пространстве и т. д.", - сказал режиссер.

В свою очередь Москвитин отметил, что стремится сделать фестиваль, куда будут приезжать, "чтобы интенсивно учиться".

"Одна шестая" проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

О фестивале

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино - единственный в Евразии. Впервые он прошел в августе 2022 года, за шесть дней работы принял более 3 тыс. гостей. В конкурсную и внеконкурсную программу тогда вошли 30 игровых и неигровых фильмов из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. Были вручены 10 фестивальных наград.