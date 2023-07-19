Столичные власти выделили грант Московской международной книжной ярмарке

Мероприятие пройдет с 30 августа по 3 сентября 2023 года в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство столицы поддержит проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства города.

"Очередная 36-я Московская международная книжная ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября 2023 года в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной. <…> Правительство Москвы поддержит проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки. Постановление о выделении гранта на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - значится в сообщении.

Подать заявку на участие в ярмарке можно на сайте https://mibf.info/. Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход на ярмарку бесплатный.

"Московская международная книжная ярмарка проводится ежегодно с 1977 года в целях сохранения и развития культуры чтения. Является старейшим и крупнейшим книжным форумом России. В 2022 году офлайн- и онлайн-мероприятия 35-й Московской международной книжной ярмарки, которая проходила с 2 по 5 сентября в Гостином Дворе, посетили свыше 1,5 млн человек", - отметили в мэрии.

Там добавили, что ежегодно в работе ярмарки принимают участие сотни издательств и книготорговых предприятий из многих регионов России. Гостями ярмарки не раз становились издатели, писатели, журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, государств СНГ и Балтии и других стран. В программе ярмарки - сотни мероприятий, в том числе презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года.

"На льготных условиях стенды на ярмарке предоставляются общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, бюджетным организациям, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим российским издательствам, издательствам из государств СНГ", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.