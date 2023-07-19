В Воронеже из фондов художественного музея впервые выставят японские гравюры

Речь идет о гравюрах XVIII-XX веков

ВОРОНЕЖ, 19 июля. /ТАСС/. Воронежский областной художественный музей имени Крамского впервые выставит из своих фондов японские гравюры XVIII-XX веков и старинные фотографии Японии начала XIX - XX веков века. Об этом рассказала ТАСС представитель музея Анна Палий.

"Это 44 работы, ранее они все время хранились в запасниках: что-то к нам пришло из частных собраний, было куплено у горожан в 1940-е годы, часть - в 1933 году поступила из музея ВГУ (Воронежского государственного университета - прим. ТАСС), ранее они не экспонировались. Например, на выставке можно увидеть гравюры Окумура Масанобу "После купания" XVIII века и Китагава Утомаро "В мастерской гравюр" 1803 года", - рассказала она.

По данным собеседницы агентства, толчком к созданию выставки стала находка в библиотеке музея старого японского сувенирного альбома с фотографиями XIX-XX веков, который был передан в его фонды из частной коллекции. Палий добавила, что редкие гравюры представят на выставке "44 взгляда на Японию. Гравюра и фотография XVIII-XX веков", которая откроется 27 июля, на ней покажут более 20 ксилографий (гравюр, сделанных с деревянных досок), 5 свитков и более 15 фотографий.

По ее информации, гравюры на выставке относятся к направлению "укиё-э" (или плывущий, изменчивый мир), оно было популярно в Японии в XVIII - XIX веков, такими картинами украшали дома, наклеивали их на ширмы, дарили на праздники, на них изображены красавицы, пейзажи, историко-героические сюжеты, их авторы - всемирно известные японские художники Китагава Утамаро, Судзуки Харунобу, Утагава Куниёси, Утагава Хиросигэ, Тоёхара Тиканобу, Кацусика Хокусай и другие.

Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского ведет свою историю с 1933 года, в настоящее время в его фондах имеется более 20 тыс. единиц хранения по разделам древнеегипетского и античного искусств, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.