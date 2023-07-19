В РФ могут ввести обязательное согласование с собственником передачи музейных экспонатов

Сейчас музеи вправе распоряжаться предметами и коллекциями, не включенными в состав Музейного фонда РФ, без согласия собственника, что может привести к их необоснованной передаче другим музеям и организациям

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который вводит для музеев обязательное согласование с собственниками экспонатов, не включенных в Музейный фонд РФ, вопроса об их передаче другим музеям и организациям.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае правительством РФ. Он предполагает изменения в закон "О Музейном фонде РФ и музеях в РФ". В пояснительной записке отмечается, что сейчас музеи вправе распоряжаться музейными предметами и коллекциями, не включенными в состав Музейного фонда РФ, без согласия собственника, что может привести к их необоснованной передаче другим музеям и организациям.

Законопроектом предлагается дополнить статью 7 закона положением, согласно которому музейные предметы и коллекции, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в оперативном управлении музеев, будут отнесены к особо ценному движимому имуществу музеев. Сделки музея в отношении всех без исключения музейных предметов и коллекций, образующих собрание музея, будут подлежать обязательному согласованию с собственником. Кроме того, документом предусматривается, что собственник может изъять экспонаты, которыми управляет музей, только если они используются не по назначению.

В качестве дополнительной гарантии целостности и единства собраний музеев законопроект также вводит запрет на разделение (дробление) собрания на части при смене собственника или изменении ведомственной принадлежности музея.