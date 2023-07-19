Умер актер Виктор Мелихов, сыгравший в "Бандитском Петербурге" и "Убойной силе"

Ему был 61 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Актер театра и кино Виктор Мелихов, снявшийся в популярных телесериалах "Убойная сила" и "Бандитский Петербург", умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил в среду петербургский актер Марк Горонок на своей странице "ВКонтакте".

"Умер мой друг. Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов", - написал он.

Мелихов родился 19 августа 1961 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1987 году. Работал в петербургском проекте "Театральная неотложка", на протяжении нескольких лет, с 2003 по 2008 год, вел цикл телепередач для детей на одном из телеканалов города.

В его творческой биографии - множество театральных работ, ролей в детских спектаклях, а также участие в более чем 60 кинопроектах, в их числе - "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".