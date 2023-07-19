В Ульяновской области на кинофестивале "От всей души" пройдут Дни белорусского кино

На мероприятии представят семь фильмов Республики Беларусь

УЛЬЯНОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Семь белорусских фильмов представят на XIV Международном кинофестивале "От всей души" имени Валентины Леонтьевой, который пройдет с 1 по 5 августа в Ульяновской области. Об этом сообщила в среду на заседании штаба по комплексному развитию региона министр искусства и культурной политики Евгения Сидорова.

"Впервые у нас проходит такой формат как Дни белорусского кино. <…> Мы представим семь фильмов Республики Беларусь", - уточнила она.

Сидорова добавила, что главной тематической линией кинофестиваля станет 100-летний юбилей со дня рождения Леонтьевой, который будет отмечаться 1 августа - в день открытия фестиваля. "В связи с этим были перенесены привычные для проведения кинофестиваля сроки с мая на август", - пояснила она.

В первый день кинофестиваля участники возложат цветы к памятнику телеведущей в центре Ульяновска. Затем состоится церемония открытия фестивального дома, который будет работать во все дни мероприятия в Ульяновском областном театре кукол имени Леонтьевой. В Ульяновском областном краеведческом музее откроется выставка "Дорогая тетя Валя", на которой представят личные вещи телеведущей, ее фотографии и письма благодарных телезрителей. Завершит день творческий вечер артиста Андрея Соколова.

По словам министра, в этом году на фестиваль поступило 300 заявок от кинематографистов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и порядка 10 работ от кинематографистов Приволжского федерального округа, в том числе одна из Ульяновской области. "Всего в программу кинофестиваля вошло 55 кинофильмов, 23 из зарубежных стран. <…> Фестиваль включает 110 кинособытий, которые пройдут на 48 площадках региона - это 80 кинопоказов конкурсной и внеконкурсной программы в цифровых кинозалах Ульяновской области", - подчеркнула Сидорова.