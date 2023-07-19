Театр Олега Табакова запустил акцию, посвященную Маяковскому

С 19 по 27 июля в сообществе театра в соцсети с хэштегом #ТОТМаяковский будут публиковаться видеоролики, на которых артисты прочтут избранные строки поэта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Театр Олега Табакова (ТОТ) к 130-летнему юбилею со дня рождения Владимира Маяковского, которое отмечается в среду, запустил акцию, посвященную поэту, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Владимир Маяковский - большой мастер, непримиримый и страстный новатор, изменивший само слово. В его строках невероятная энергия, особое построение и сочетание звуков. К 130-летию со дня рождения поэта наш театр запустил просветительскую акцию, потому что там, где слово, - всегда память, а память побеждает даже смерть", - сказал ТАСС художественный руководитель театра Владимир Машков.

Как пояснили в пресс-службе, акция стартовала в сообществе театра во "ВКонтакте", к ней артисты приглашают присоединиться всех неравнодушных к творчеству поэта. "Все желающие могут присоединиться к акции, сняв и выложив у себя на странице или в сообществе "ВКонтакте" видео, где запечатлено чтение фрагмента стихотворения Владимира Маяковского", - отметили в ТОТ.

Старт акции дал сам худрук - он прочитал "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка" Маяковского. "Владимир Маяковский - герой Новокузнецка, города, где я жил и который я очень люблю. Он никогда не был в Кузбассе, но в нашем городе его считают земляком", - пояснил Машков свой выбор.

С 19 по 27 июля в сообществе театра в соцсети с хэштегом #ТОТМаяковский будут публиковаться видеоролики, на которых артисты ТОТ прочтут избранные строки поэта. Авторов лучших роликов пользователей ждут призы от театра, в том числе пригласительные на спектакли предстоящего сезона, добавили в пресс-службе.