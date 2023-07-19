Франдетти представил свой первый спектакль в "Ленкоме"

Премьера постановки "Маяковский" 8 сентября откроет 97-й сезон театра

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Алексей Франдетти, занявший в июле 2022 года пост главного режиссера "Ленкома Марка Захарова", представил свою первую постановку в этом театре - муздраму "Маяковский". В среду прошел предпремьерный показ спектакля, который приурочен к 130-летию со дня рождения поэта. Премьера постановки 8 сентября откроет 97-й сезон театра.

"Я понял, что именно сюда хочу прийти со спектаклем, который должен следовать традициям театра "Ленком", а именно: открытию нового жанра (потому что, что такое муздрама, непонятно), звучанию новой музыки, как когда-то было с рок-оперой "Юнона и Авось", привлечению новых современных авторов, как было, когда в этих стенах появился Алексей Рыбников", - сказал Франдетти журналистам перед показом.

Авторами муздрамы выступили Василий Вакуленко (Баста) и его команда Gazgolder (музыка и стихи), а также драматург Ника Симонова. За основу сюжета взята биография Маяковского, стихи которого, по мнению режиссера, звучат современно. В спектакле также использованы тексты Сергея Есенина и Михаила Лермонтова.

Отвечая на вопрос о затратах, Франдетти признался, что это очень дорогой спектакль, "наверное, как минимум в три-четыре раза превышающий дорогой драматический спектакль", но не самый затратный в его послужном списке. Режиссер сообщил, что поддержку проекту оказал Департамент культуры города Москвы. Над спектаклем работали художник-постановщик - народный художник РФ Вячеслав Окунев, художники по костюмам Анастасия Пугашкина и Екатерина Гутковская, художник по свету Иван Виноградов, видеохудожник Илья Старилов. За хореографию отвечала Ирина Кашуба, музыкальным руководителем постановки стал Армен Погосян.

Пространство сцены и костюмы, которых в спектакле более сотни, созвучны тексту и музыке постановки, отметил Франдетти. "Визуальный код этого пространства решен, с одной стороны, в эстетике футуризма, с другой стороны, в переосмысленной эстетике этого футуризма, в абсолютно четкой геометрии линий", - уточнил он. Четкость линий отсылает в том числе к знаменитой лесенке в стихах Маяковского, отметил постановщик.

Директор театра, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер сообщил, что команде проекта удалось создать праздник красоты, танцев и пластики. По мнению директора, этот спектакль "совместим с "Ленкомом". "Он нужен, потому что он светлый, потому что он говорит о высоком человеческом духе", - пояснил Варшавер. По его словам, сегодня рассказывать о жизни и идеях поэта нужно понятным молодежи художественным языком. "Насколько он был велик, интересен, насколько был разносторонним - сегодня молодежи обязательно надо знать", - сказал директор.

Артисты и сюжет

В спектакле заняты ведущие артисты театра, в числе которых - народные артисты РФ Виктор Раков, Иван Агапов, Елена Шанина, заслуженная артистка РФ Любовь Матюшина, Сергей Пиотровский, Станислав Тикунов, Игорь Коняхин, Анна Зайкова, Зинаида Дианова, Александр Горелов. По оценке режиссера, драматические артисты справились со сложным хореографическим рисунком, хотя "объем хореографии был для них подвигом".

Маяковского играют в разных составах Станислав Тикунов и Игорь Коняхин, образ Таланта воплощает Кирилл Русин. На сцене - придуманный образ Маяковского, говорит режиссер. "Это человек, которого бросало с потолка на пол постоянно, потому что внутри него жил талант. Это очень важный персонаж для этого спектакля - Талант", - сказал Франдетти. Однако в финале Маяковский "душит этого персонажа", добавил режиссер.

Игорь Коняхин в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что ему было интересно раскрыть раздвоенность Маяковского. "Когда он на публике, на людях - он большой, железный, каменный, сверхчеловек, которого не сдвинуть. И совершеннейше потерянный маленький ребенок - рядом с любимой женщиной. И эти две противоположности уживались в одном существе, это рождало что-то великое у него внутри, что он транслировал людям", - сказал актер.

По признанию Станислава Тикунова, его Маяковский, в первую очередь, человек. "Он не исторический портрет на сцене, который я пытаюсь через внешние приспособления сыграть, а это человек, которого я пропустил через свое сердце, через свою душу, через призму своего опыта", - сказал ТАСС актер.

В списке действующих лиц также значится такой персонаж, как Щен, его "играет" йоркширский терьер Барни. Как рассказал Тикунов, это уже вторая роль Барни в театре. Его также можно увидеть в спектакле "Доходное место" Дмитрия Астрахана. "Да, это уже вторая роль, можно сказать, что это даже не премьера нашего потрясающего Барни", - сказал с улыбкой актер о своем четвероногом "коллеге".

Предпремьерные показы пройдут также 20 и 21 июля. Как говорят в театре, на ближайшие спектакли осталось не больше трех билетов.