На выставке в честь 80-летия Курской битвы представили более 100 картин

В администрации Курска отметили, что в экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства

ТАСС, 19 июля. Выставка, посвященная 80-летию Курской битвы, открылась в выставочном зале им. Казимира Малевича в Курске, в экспозиции работы местных и белгородских художников, всего более 100 работ, сообщили в пресс-службе выставочного зала.

"Сегодня в выставочном зале им. К. Малевича состоялось открытие выставки, посвященной 80-летию Курской битвы. На ней представлены работы художников из Курска и Белгорода, городов, которые по праву носят гордое звание Города Воинской Славы У нас общая история и одна земля, на которой произошло ключевое сражение Великой Отечественной войны - Курская битва", - говорится в сообщении.

В администрации города уточнили, что в экспозицию вошли более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных художниками разных поколений на военную тематику, а также пейзажи и натюрморты, отражающие мирное время, природу родного края. "Большая часть работ курских авторов выполнена за последние два-три года", - сообщили в пресс-службе администрации, добавив, что выставка будет работать до 7 августа.

Организаторами выставки стали Курское региональное отделение Союза художников России, Белгородское региональное отделение Союза художников России и концертно-творческий центр им. М.С. Щепкина.

Битва на Курской дуге - одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года.