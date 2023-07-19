В Туле открыли первую масштабную выставку художника Олега Ланга

На экспозиции представили 60 работ разных жанров

ТАСС, 19 июля. Первую масштабную выставку живописи российского художника Олега Ланга открыли в Выставочном зале Тулы. Это наиболее полная экспозиция, охватывающая все периоды его творчества, рассказала ТАСС в среду первый заместитель гендиректора Тульского музейного объединения Марина Кузина.

"Более 60 работ представлены на этой выставке, всего в фонде музея (Тульский музей изобразительных искусств - прим. ТАСС) хранится около 300 работ, крупных, ярких. Выставка получилась солнечной, хотя у Ланга полно красивых зимних сюжетов, тут мы подобрали наиболее светлые, летние, сочные сюжеты", - рассказала собеседница агентства.

Кузина отметила, что в работах Ланга тщательно продумана композиция, поэтому у него каждое пятно и каждый сюжет, начиная от довольно натурных вещей и заканчивая абстракцией, живописные, фантазийные. По словам Кузиной, которая была лично знакома с художником, он вдохновлялся работами Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и мечтал, чтобы его работы хранились на его родине, в Туле.

На выставке представлены работы разных жанров: пейзажи ("Лето на даче", "На лужайке", "Солнечный день"), портреты ("Наташа", "Ира", "Потрет девушки"), натюрморты ("Зеркальный натюрморт", "Палитра"), также присутствуют и работы, посвященные Туле.

Олег Ланг (1950-2013) родился в городе Новомосковске Тульской области, в 1981 году окончил МГХИ им. В.И. Сурикова. Картины Ланга находятся в собраниях крупнейших российских музеев, в том числе в Русском музее, Московском музее современного искусства, в частных коллекциях.