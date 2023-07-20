Большой театр представит российскую премьеру оперы "Беатриче и Бенедикт"

Ее приурочили к 220-летию со дня рождения французского композитора Берлиоза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российская премьера оперы Гектора Берлиоза "Беатриче и Бенедикт" по комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего" состоится в четверг на Новой сцене Государственного академического Большого театра России, сообщает пресс-служба ГАБТ.

"Мы впервые ставим оперу "Беатриче и Бенедикт" в нашей стране, - сказал журналистам режиссер-постановщик оперы, руководитель петербургского театра "Зазеркалье" Александр Петров. Я очень счастлив, что эта музыка будет звучать в Москве, в Большом театре, где ее будут петь замечательные артисты этого театра. И я очень рад, что нам, как мне кажется, удалось соединить материал и усилия двух гениев - как Шекспира, так и Берлиоза. Комедия положений должна получиться".

Премьера состоится в завершение 247-го театрального сезона ГАБТ и в год 220-летия со дня рождения французского композитора Берлиоза. Композитор написал либретто по комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего". "Беатриче и Бенедикт" стала последней оперой, написанной Берлиозом. По словам режиссера, юмором Берлиоза "наполнена каждая клеточка, каждый такт" партитуры. "В комической опере много прозаических диалогов. Мы решили воспользоваться для них русским переводом, и мы делаем спектакль более демократичным", - сказал Петров.

Дирижером-постановщиком оперы "Беатриче и Бенедикт" стал Жюльен Салемкур из Германии. Общаясь с журналистами, он отметил, что эту оперу только недавно начали заново открывать в музыкальном мире. "Мне кажется, еще много чего предстоит открыть в творчестве Берлиоза. Я считаю, что музыка Берлиоза гораздо ближе к современной музыке, чем музыка более поздних композиторов", - уверен маэстро. Что касается постановки в Большом театре, то он признался, что "очень счастлив быть частью этого эксперимента". "Надеюсь, публика полюбит эту оперу", - пожелал дирижер.

В постановочную группу также вошли сценограф Семен Пастух и художник по костюмам Галина Соловьева. Премьерные показы пройдут 20-23 июля. Главные партии подготовили Екатерина Воронцова, Цветана Омельчук, Юлия Мазурова (Беатриче), Бехзод Давронов, Константин Артемьев, Илья Селиванов (Бенедикт), Гузель Шарипова, Альбина Латипова, Анна Аглатова, Анастасия Сорокина (Геро), Алина Черташ, Дарья Белоусова (Урсула), Василий Соколов, Юрий Сыров (Клавдио), Денис Макаров, Даниил Акимов, Владислав Попов (Дон Педро), Николай Казанский, Роман Шевчук, Александр Бородин (Сомароне).

Исполнитель партии Бенедикта Бехзод Давронов рассказал, что впервые работает над произведением Берлиоза. "Сложное местами, именно для вокала там много сложных пассажей", - охарактеризовал он свою работу над ролью. Исполнительница партии Беатриче Екатерина Воронцова отметила, что с удовольствием участвует в этом проекте. "Для нас, оперных певцов, это новый опыт своеобразного синтеза оперного театра с драматическим. Мы получили колоссальное удовольствие от познания, так скажем, этой новой планеты для нас", - сказала певица.

Об опере

Из исторических источников известно, что Берлиоз сочинил комическую двухактную оперу "Беатриче и Бенедикт" по предложению директора казино немецкого курорта Баден-Баден Беназета. В театре Баден-Бадена 9 августа 1862 года состоялась мировая премьера под управлением автора с участием французской певицы Анн Шартон-Демер (1824-1892), которая исполнила партию Беатриче. В XX веке опера шла на сценах Глазго (1936), Вашингтона (1964), Вупперталя (1981) и других городов.