В Москве пройдет выставка к 130-летию Маяковского

В экспозицию вошли более 300 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Выставка "О разных Маяковских" к 130-летию со дня рождения поэта открывается для зрителей в четверг в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля на Зубовском бульваре. Экспозиция создана в сотрудничестве с Государственным музеем В.В. Маяковского и объединила две коллекции, связанные с его жизнью и творчеством.

"Выставочный проект создан в год 130-летия одного из крупнейших поэтов 20-го века. По силе и многогранности таланта Маяковский принадлежит к числу знаковых фигур русского искусства. <…> Искусство Маяковского актуально и в наши дни, потому что в нем соединены личные и общественные начала", - привела слова министра культуры РФ Ольги Любимовой на открытии выставки для прессы заместитель директора департамента музеев и внешних связей министерства Наталия Чечель. Она отметила, что совместная экспозиция Музея истории российской литературы имени В.И. Даля и Музея В.В. Маяковского включает более 300 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта.

Название выставки отсылает к одноименной статье "О разных Маяковских" 1915 года, где Маяковский называет себя нахалом, циником, извозчиком, рекламистом. Цель создателей выставки - представить современное многогранное видение жизни и творчества русского поэта и художника. Кураторы выставки предлагают взглянуть на личность Маяковского сквозь призму образов, характерных для его литературных и изобразительных произведений. Экспозиция состоит из девяти образов-тем, развернутых в хронологической последовательности - от "нахала в желтой кофте" (1911-1914) до "непонятного массам" (конец 1920-х).

Большую часть экспонатов составляют изобразительные материалы: "Окна РОСТА", афиши выступлений, эскизы костюмов и декораций к "Мистерии-буфф". Также будут представлены рукописи, фотографии и портреты, книги и личные вещи поэта. Посетители смогут увидеть золотые кольца-печатки Владимира Маяковского и Лили Брик и записные книжки поэта, в которых рядом с его рисунками, адресами и телефонами друзей содержатся неотредактированные тексты стихов, записи рифм.

Выставка будет открыта для посещения с 20 июля 2023 года по 14 января 2024 года.