Мариинка отметит 50-летие творческой деятельности педагога Любови Кунаковой

В программу вечера войдут III акт из балета "Спящая красавица", хореографические миниатюры "Dream on", оживленные фрески из балета "Конек-горбунок" и другие фрагменты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Вечер в честь 50-летия творческой деятельности народной артистки России Любови Кунаковой пройдет в четверг на исторической сцене Мариинского театра.

"Любовь Алимпиевна в работе всегда стремится создать не просто спектакль, а произведение искусства. Она все время разрешает мне искать новые штрихи. Перед спектаклем у нее всегда приподнятое настроение, как бы предвкушение чего-то особенно хорошего. И ты тоже настраиваешься на спектакль, как на что-то чудесное. Это отрывает от обыденности и помогает создать ту самую магию балета", - рассказала ТАСС участница вечера, одна из солисток труппы Мария Ильюшкина, дебютировавшая в нынешнем сезоне в партии Жизели.

Кунакова готовит партии с Викторией Терешкиной, Еленой Евсеевой и Валерией Кузнецовой. В программу вечера вошли III акт из балета "Спящая красавица", III акт из "Легенды о любви", хореографические миниатюры "Dream on" и "Элегия", па-де-де из балетов "Талисман" и" Жизель", оживленные фрески из балета "Конек-горбунок" и другие фрагменты.

В 1970-1990 годы Кунакова была ведущей солисткой Кировского (ныне Мариинского) театра. В числе избранных балетов ее репертуара - "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Раймонда", "Жизель", "Баядерка", "Корсар", "Легенда о любви". Балерина выступала и в спектаклях других театров страны. Так, в 1995 году она исполнила главную роль в Московском театре имени Евгения Вахтангова в спектакле Романа Виктюка "Балет - любовь моя". С 1997 года стала педагогом-репетитором Мариинского театра.

Кунакова преподавала в Японии, Бразилии, Южной Корее. В редакции Мариинского театра она перенесла классические спектакли на сцены Белоруссии ("Дон Кихот", "Шопениана"), Греции ("Спящая красавица", "Дон Кихот"), Бразилии ("Жизель"). Ее творчеству посвящен телефильм-концерт "Балерина Любовь Кунакова".