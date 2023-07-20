Фильмы "Дурная кровь" и "Парень встречает девушку" впервые появятся в российском прокате

Показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Два фильма французского кинорежиссера и сценариста Леоса Каракса "Дурная кровь" (1986) и "Парень встречает девушку" (1984) впервые выходят на экраны российских кинотеатров в четверг, 20 июля. Показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Русский репортаж".

"20 июля в российский прокат выходят культовый фильм Леоса Каракса "Дурная кровь" с оскароносной Жюльет Бинош в главной роли и его режиссерский дебют "Парень встречает девушку", - сообщили представители "Русского репортажа".

Обе картины объединены в так называемую трилогию об Алексе. Алекс в исполнении французского актера Дэни Лавана, ровесника режиссера, является альтер-эго самого Каракса и появляется в этих фильмах. Лаван сыграл главные роли почти во всех фильмах Каракса, в том числе в лентах "Любовники с Нового моста" - финальной части "трилогии об Алексе", "Корпорация "Святые моторы" и "Токио!".

"Парень встречает девушку" - дебютный фильм Каракса, премьера которого состоялась в 1984 году. Черно-белая драма рассказывает о молодом человеке, который никак не может определиться с профессией, но мечтает о работе кинорежиссера. Герой бродит по улицам Парижа и вступает в разговоры со случайными людьми, пока на одной из вечеринок не встречает меланхоличную девушку по имени Мирей в исполнении Мирей Перрье. За свою дебютную картину 24-летний Каракс получил приз молодежного жюри 34-го Каннского международного кинофестиваля.

Второй фильм с Дени Лаваном "Дурная кровь" впервые был представлен в основном конкурсе 37-го Берлинского кинофестиваля, где режиссер получил приз Альфреда Бауэра с формулировкой "за открытие новых путей в киноискусстве". По сюжету главный герой, карточный шулер Алекс оказывается втянут в преступную операцию с целью похищения из лаборатории вакцины от вируса новой опасной болезни. Герой соглашается на авантюру не только из желания заработать денег, но из-за возникших чувств к Анне - молодой девушке его босса.

Главную женскую роль в картине исполнила Жюльет Бинош, "Дурная кровь" привлекла внимание мирового зрителя и критиков к 22-летней актрисе. В последствие Бинош также сыграла главную роль в третьей картине Каракса "Любовники с Нового моста".