В Минкультуры сообщили, что речи о передаче других музейных ценностей РПЦ пока не идет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Передача иконы "Троица" Андрея Рублева и раки (гробницы - прим. ТАСС) от мощей Александра Невского Русской православной церкви не является прецедентом, речи о передаче других музейных ценностей РПЦ пока не идет. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель.

"Это не прецедент. Передачи происходят не слишком часто, но происходят. Пока других передач на наблюдается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

О ситуации с "Троицей"

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, написанный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать эту икону из Третьяковской галереи Русской православной церкви. После Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Договор заключен на 49 лет с возможностью дальнейшего продления.

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня. 19 июля ее перевезли в Реставрационный центр имени Грабаря, где для нее подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.

Ситуация с ракой Невского

Ранее также сообщалось о том, что Государственный Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии РПЦ на 49 лет право хранить серебряную гробницу Александра Невского в Александро-Невской лавре, где рака будет соединена с мощами святого. Как сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, эти условия прописаны в договоре, заключенном между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией. Подписан приказ Минкультуры о передаче гробницы епархии.

Серебряная рака для хранения мощей святого Александра Невского была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и находилась в Александро-Невской лавре, в Эрмитаж она попала в 1920-е годы.