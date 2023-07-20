В Бурятии пройдет Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм

Мероприятие состоится 6-7 октября в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 20 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм состоится в Бурятии в октябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Александр Ильин.

"Фестиваль "Свидание с Россией в Бурятии" пройдет 6-7 октября в Улан-Удэ. Это единственный в стране кинофестиваль-путешественник, рассказывающий зрителям о культурных, природных, исторических достопримечательностях нашей Родины", - отметил Ильин.

В программу мероприятия войдут кино- и видеопоказы, будет работать деловая площадка, зрители смогут увидеть телепередачи о туристических местах в России. Также участие примут авторы видеорекламы о туристических, культурных, природных достопримечательностях, в том числе живописной Бурятии, расположенной рядом с озером Байкал. Кроме того, будут представлены российские и зарубежные документальные и художественные фильмы. Одной из номинаций станет "Кругосветка по России" с фильмами о полярных экспедициях, кругосветных гонках, морских, воздушных и пеших путешествиях.

"Бурятия обладает огромным туристическим, познавательным, историко-культурным, природным потенциалом, - сказал Ильин. - Мы постараемся сделать фестиваль хорошим подарком в год 100-летия Бурятии всем жителям республики, российским и зарубежным зрителям".

Ильин отметил, что авторам из Бурятии есть что показать на фестивале. Это кино и видео об озере Байкал, о буддистской культуре и культурном наследим староверов, о природных заповедниках и национальных парках, о Великом чайном пути.