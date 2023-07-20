Музеи Иркутской области и других регионов России подписали 16 соглашений о сотрудничестве

По словам министра культуры региона Олеси Полуниной, осенью в Приангарье откроется выставка из фондов музея имени Рублева

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Музеи Иркутской области подписали 16 соглашений с ведущими музеями России, документы стали основой для долгосрочного партнерства и организации в регионе выставок из фондов крупнейших музеев РФ. Об этом журналистам после церемонии подписания сообщила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

"Было подписано 16 соглашений [между] ведущими музеями нашей страны и региональными музеями Иркутской области. А это значит, что положено начало долгосрочному системному сотрудничеству. Соглашения о сотрудничестве дают нам возможность планировать выставки", - сказала Полунина.

Соглашения подписаны, в частности, с Государственной Третьяковской галереей, Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музеем-заповедником "Царское Село". По словам Полуниной, уже осенью в Иркутской области откроется выставка из фондов музея имени Рублева.

Церемония подписания соглашений состоялась в рамках всероссийского проекта "Музейные маршруты России", который 19-20 июля проходит в Иркутске. Он организован Министерством культуры РФ при поддержке правительства Иркутской области. В рамках проекта в регионе разработают и представят новые экскурсии и музейные маршруты, проведут публичные лекции экспертов в области музейного дела, презентуют выставочные проекты. Для участия в "Музейных маршрутах" в Иркутск приехали представители Министерства культуры РФ и министерств культуры регионов России, эксперты в сфере культуры, руководители ведущих музеев страны.

В 2022 году Иркутская область подписала соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем и Государственным Русским музеем. Они уже провели в регионе несколько выставок, а в сентябре Государственный Русский музей привезет в Иркутск картины Валентина Серова.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется с 2021 года с целью развития межмузейного сотрудничества и отрасли в целом.