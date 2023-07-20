Мультфильм "Сказочный патруль" покажут в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии

Проект выйдет 27 июля в крупнейших кинотеатральных сетях, отметили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мультфильм "Сказочный патруль" российской анимационной студии "Паровоз" 27 июля покажут в кинотеатрах Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение", по заказу которого создан проект.

"27 июля проект "Сказочный патруль" анимационной студии "Паровоз", произведенный по заказу российского медиахолдинга "Цифровое телевидение", покажут в кинотеатрах сразу четырех стран Ближнего Востока. Юные зрители Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии познакомятся с героями первого сезона сериала - Варей, Машей, Аленкой и Снежкой", - сказали представители медиахолдинга.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, мультфильм состоит из семи эпизодов мультсериала "Сказочный патруль". Медиахолдинг выпустит проект в прокат на Ближнем Востоке совместно с компанией Empire Entertainment, мультфильм выйдет в крупнейших кинотеатральных сетях.