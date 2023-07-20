В Иркутске показали воссозданные предметы из фильмов Гайдая

Экспонат впервые представлен на выставке о творчестве кинорежиссера

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного центрального музея кино воссоздали машину времени из кинофильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", собрав по фотографиям прототип агрегата. Экспонат впервые представлен на выставке о творчестве кинорежиссера, которая открылась в Иркутске, сообщила ТАСС директор музея Лариса Баженова.

30 января 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения Гайдая, который учился в школе и начинал свой творческий путь в Иркутске. Сначала он работал в драматическом театре монтировщиком сцены, потом окончил театральную студию и стал актером. В возрасте 26 лет уехал в Москву и поступил во ВГИК.

"Машина времени для кинофильма утеряна и в природе не существует, но по фотографиям мы воссоздали эту машину. Она, правда, нерабочая, но близко похожа [на оригинал]. <…> Это первая выставка [машины времени], ее собрали сегодня ночью", - сказала Баженова.

Машина времени стала центральным экспонатом выставки, на которой также воссозданы другие известные предметы из культовых кинокартин. Например, дверь в квартире шефа контрабандистов - героя "Бриллиантовой руки", кошка-копилка из "Операции Ы". Также представлен стенд с биографией режиссера, его фотографии, стенды с кинокадрами, показывающие типажи гайдаевских героев.

Как сообщила Баженова, в сентябре выставка уедет для показа в Донецкую и Луганскую народные республики.

Первую известность Гайдаю принесли короткометражные комедии "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики", вышедшие в 1961 году. В них впервые появились персонажи Трус (в исполнении Георгия Вицина), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов), которые впоследствии были главными действующими лицами и в других фильмах режиссера. Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" вышла на экраны в 1973 году. Машину времени для фильма создал художник и скульптор Вячеслав Почекуев. Реквизит был собран из стеклянных колб, металлических прутьев и рычагов.