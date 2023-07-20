В Новосибирске впервые покажут выставку к 175-летию Василия Сурикова

Она продлится до середины октября

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Выставку из почти 40 картин и предметов, посвященных 175-летию со дня рождения Василия Сурикова, впервые покажут в Новосибирском художественном музее 26 июля. Она продлится до середины октября, сообщила в пресс-центре ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.

"У нас на выставке будет представлено 39 работ, одна из которых самое большое произведение в творчестве Сурикова. Это совершенно невероятная удача для нашей области, для региона представлять вот такую выставку", - сказала она, добавив, что она пробудет в Новосибирске до 15 октября.

Центральное произведение выставки - картина "Покорение Сибири Ермаком". Это самая масштабная работа художника, которая покинула Русский музей впервые за 84 года. Размер полотна - три на шесть метров, вес - более 200 кг. Картина в столицу Сибири была перемещена в специальном фургоне, где поддерживались нужные параметры влажности и температуры.

"Сюжет построен вокруг решающей битвы Ермака с полчищами хана Кучума", - рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков, отметив, что в работах художника отражена память о значимых исторических событиях, наших сибирских традициях и быте.

Суриков - автор знаменитых исторических полотен "Утро стрелецкой казни" (1881), "Меншиков в Березове" (1883), "Боярыня Морозова" (1887).