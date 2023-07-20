В Поморье участники фестиваля "КеноVision" сняли четыре короткометражных ленты

Работы были посвящены прошлому и будущему Архангельской области и России

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июля. /ТАСС/. Участники фестиваля "КеноVision", который завершился в Кенозерском национальном парке в Архангельской области, сняли четыре короткометражные игровые ленты, сообщает пресс-служба парка. В этом году работы были посвящены прошлому и будущему Архангельской области и России.

"Чарующая атмосфера Русского Севера привлекла в Кенозерский национальный парк в этом году сто участников: режиссеров, сценаристов, актеров, художников, операторов, музыкантов, - говорится в сообщении. - Работы участников "КеноVision" были посвящены прошлому и будущему Архангельской области и нашей страны. В итоге на финальном показе тизеров представили четыре короткометражные картины".

Театр "ТабурЭ" снял фильм "Враг человеческий силен" по мотивам рассказа А. П. Чехова "На даче", рассказывающий об искушении женатого человека. Тизер фильма пообещал остроумную картину с качественной операторской и актерскими работами. Режиссер Елизавета Телушкова представила работу "В начале было слово". Это история о заговоре, его возможном воплощении в жизнь и силе слов. Картина обещает быть экспериментальной, пропитанной мистической атмосферой.

Картина "вѣдьма" режиссера Дарьи Коробковой - фильм о проблемах женщин, о том, что во все времена эти проблемы остаются одними и теми же. Съемки фильма "в дьмы" были масштабными, с привлечением большого количества актеров массовки и реквизита. "Дождь" режиссера Дмитрия Голыгина - фильм, основанный на рассказе Рэя Брэдбери "Пришло время дождей", посвященный поиску человеческого счастья.

На этом "КеноVision" снимались не только игровые фильмы, но и документальные ленты о съемке этих картин. Отдельно на фестивале трудились художники: несколько занятий в день проводили дизайнер Виктор Тяпков и художница Лера Миркович из "Открытой мастерской графики". Они обучали различным художественным техникам и помогали готовить постеры к фильмам. Также участники направления готовили собственные зарисовки для выставки, которая проходит в два этапа: в Кенозерье они делятся всем, что удалось сделать за неделю, а к осени в Архангельске проходит отбор работ и создание цельной экспозиции.

Подведение итогов фестиваля пройдет 26 августа в Архангельске. Выбирать лучший фильм фестиваля будут эксперты и зрители. Тогда же откроется и выставка "КеноVision - 2023". Организатор фестиваля - школа кино "Инфильм". Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области, Кенозерского национального парка и Союза кинематографистов Архангельской области.