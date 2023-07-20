В Грузии в доме-музее Маяковского отметили 130-летие поэта

Международный культурно-просветительский союз ''Русский клуб'' организовал семинары и памятные мероприятия

ТБИЛИСИ, 20 июля. /ТАСС/. Международный культурно-просветительский союз ''Русский клуб'' организовал в Грузии семинары и памятные мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского, часть которых прошла в городе Багдати в доме-музее поэта. Об этом ТАСС сообщил президент "Русского клуба" Николай Свентицкий.

"В Шекветили на побережье [Черного моря] прошел четырехдневный семинар для педагогов-русистов, куда пригласили двух профессоров из Москвы, они читали лекции педагогам. А вчера мы все отправились в Багдати, обсуждали стихи Маяковского, подарили целую библиотеку дому-музею", - сообщил он.

Как отметил глава "Русского клуба", в городе Багдати, где родился Маяковский, прошло возложение цветов к памятнику великого поэта. Всего в пятидневном мероприятии участвовали 36 человек, в том числе глава секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Трофимов и председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили. Что касается приглашенных педагогов, преподающих в Грузии русский язык, как сообщил Свентицкий, учителя собрались со всех уголков страны.

Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдати. С 1902 года будущий поэт учился в гимназии в Кутаиси, в 1906 году после смерти отца переехал с матерью в Москву. Небольшой двухэтажный дом в Багдати, который стал музеем в 1940 году, был арендован отцом Маяковского в 1889 году. Здесь хранятся, письма, которые поэт писал на грузинском языке. Маяковский поддерживал связь с родиной и после переезда в Москву. Он приезжал в Тифлис, где неоднократно выступал.