В шорт-лист премии "Музыкальное сердце театра" вошли более 20 спектаклей

Среди претендентов в том числе "Авлабар, или Новая Ханума" МХТ им. А. П. Чехова и "Свадьба Кречинского" Малого театра

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 20 постановок вошли в шорт-лист премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра 2023", среди претендентов в том числе "Авлабар, или Новая Ханума" МХТ им. А. П. Чехова, "Свадьба Кречинского" Малого театра. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг хореограф, директор Имперского русского балета, член Академии современного музыкального театра Гедиминас Таранда.

"Из 24 спектаклей [лонг-листа] мы выбрали 21. Конкуренция - просто сумасшедшая, музыкальный материал - сказочный. Режиссеры что творят! Я спектакли смотрел взахлеб", - признался Таранда, который является членом экспертного совета премии.

По его словам, например, постановка "Свадьба Кречинского" в Малом театре претендует на премию в 12 номинациях, "Авлабар, или Новая Ханума" МХТ им. А. П. Чехова - в 10 номинациях, "Дама Пик" Творческого центра продвижения театра и кино "Глас Муз" - в 14 категориях. Кроме того, на 11 номинаций выдвинут спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки" Тюменского большого драматического театра, на 10 - "В джазе только девушки" Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии и "Опасные связи" Новосибирского музыкального театра.

"Что особо приятно отметить, в этом году это очень ясно и очевидно - это наша какая-то отдельная совершенно русская линия в музыкальном театре. Обратите внимание на названия спектаклей, это в основном русская литература", - сказал президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" Максим Дунаевский.

На соискание премии поступило 96 заявок со всей страны. В лонг-лист были включены 24 спектакля из 13 регионов. Музыкальный продюсер и композитор Ким Брейтбург рассказал, что мнение о той или иной постановке складывается в результате голосования 130 человек. "Это люди профессиональные, хорошо информированные, поэтому эта оценка, на мой взгляд, является достаточно объективной", - сказал он.

О фестивале

Фестиваль, на котором будут представлены спектакли-номинанты, пройдет с 10 по 20 ноября в двух городах - Кемерове и Новокузнецке - при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса. Продюсер фестиваля и премии Дмитрий Калантаров сообщил, что фестиваль этого года состоит из пяти блоков: показа студенческих спектаклей, проведения театральной лаборатории, показов постановок-номинантов, вошедших в фестивальную афишу, международной конференции о развитии музыкального театра и церемонии вручения премии. Церемония вручения состоится в Кемерове 20 ноября 2023 года.

Руководитель лаборатории фестиваля Александр Пантыкин в свою очередь сообщил, что на участие в ней уже поступило около 70 заявок. "Прием заявок продолжается, практически каждый день мы получаем письма от новых претендентов", - добавил он. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что фестиваль развивается год от года, и заявка на этот проект получила высокие оценки экспертов. "У проекта есть развитие, есть энергия, мы видим, есть хорошая команда, все это и привело к тому, что эксперты поставили высокие оценки", - сказал Карманов.

История фестиваля берет начало в 2006 году. Своей задачей организаторы называют популяризацию музыкально-театрального искусства в регионах РФ. С 2021 года проект был запущен в новом формате. Каждый год оргкомитет выбирает новый регион в качестве площадки фестиваля.