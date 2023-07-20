Русский музей показал на выставке Африку в изображении отечественных художников

В экспозиции представлены пейзажи стран Африки, виды городов, портреты африканских дипломатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Государственный Русский музей подготовил к саммиту Россия - Африка выставку произведений отечественных художников на африканскую тему. В экспозицию вошли около 50 произведений мастеров живописи и скульптуры, знакомых зрителям по более традиционным сюжетам, сообщила в четверг журналистам перед открытием выставки генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

"Выставка, относящая нас к теме Африки в отечественном искусстве, в Русском музее проводится впервые. Здесь выставлены более 50 картин из наших фондов. Много имен наших выдающихся живописцев, которые известны всем, - мы говорим о периоде второй половины XIX века - начала XX века. Вы увидите их по-новому, потому что всякий раз это будут последствия их путешествий в Африку. Выставка очень важна - она побудит нас совершенно по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой: не только, как мы цивилизационно влияем на Африку, но и то, как Африка с ее культурой, природой, самобытностью влияет на наше искусство", - отметила Манилова.

На выставке показаны пейзажи стран Африки, виды городов, портреты африканских дипломатов и простых людей, которых запечатлели художники во время своих путешествий. Среди авторов работ - Константин Маковский, братья Никанор и Григорий Чернецовы, Лев Бакст, Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин. Многие художники признавались, что Африка производила на них такое сильное впечатление, что они даже не сразу понимали, как правильно отразить эту тему в своем творчестве, но впоследствии их произведения на африканскую тему получили признание зрителей и искусствоведов.

"Эти работы, неожиданные для русского искусства, заставляют совершенно по-другому посмотреть нас и на русское искусство, и на художников, которых мы знаем, в других аспектах, в другом ракурсе", - сказала журналистам заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. По ее словам, ряд произведений из фондов музея впервые показаны в залах.

Выставка подготовлена в рамках культурной программы саммита Россия - Африка. Его участники смогут бесплатно посетить ее по аккредитационным бейджам. Для посетителей выставка будет работать с 21 июля по 14 августа.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.