В Калининграде в конкурсных программах фестиваля "Короче" представили около 40 фильмов

На открытии состоится премьера фильма "Сказки Гофмана" Тины Баркалая

ТАСС, 20 июля. XI фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде, в конкурсной программе короткометражного кино - 31 картина, полнометражного дебютного кино - еще 8 фильмов, сообщила в четверг пресс-служба смотра.

"Конкурс этого года - кино о заблуждениях юности, конфликте поколений, сразу несколько картин о кризисе отношений в паре, о пути к своей мечте и поисках счастья. Базовые, вечные темы, реализованные здесь и сейчас", - привели в пресс-службе слова одного из отборщиков короткометражной секции Надежды Королевой.

В конкурсе короткометражных фильмов, например, - анимационная картина Александра Бруньковского "Расцветшая зима" по новелле Тонино Гуэрра, социальная драма о людях с особенностями "Мне надо вам что-то сказать" Евгения Марьяна, остросоциальная сатира "Прическа" Артема Захарьяна, мелодрама о расставании "Ветивер". Также в программу вошел продюсерский проект Настасьи Самбурской "Тереза", комедии "Мама, он из метавселенной, тебе понравится!" с Сергеем Епишевым, "Мы ненадолго" с Анной Банщиковой и драма по мотивам книги Аллы Горбуновой "Конец света, моя любовь" с Машей Лобановой в главной роли.

На смотре этого года появилась секция дебютных полнометражных картин, на которую было подано 52 заявки. На фестивале в ней будут представлены восемь дебютных работ начинающих режиссеров. "Были получены заявки из больших, средних и даже малых городов - Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иваново, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского", - сообщила отборщик дебютной программы Ситора Алиева. Она добавила также, что лидируют Москва и Санкт-Петербург. По словам Алиевой, большинство работ отличает "сериальный стиль", который постепенно врастает в стиль кинематографический, и это мировой тренд.

На открытии фестиваля состоится премьера фильма "Сказки Гофмана" Тины Баркалая с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым. Также в конкурсе - премьеры фильмов "Крецул" Александры Лихачевой, триллеров "Аквариум" Ильи Шагалова и "Правда" Максима Кузнецова, мелодрамы Полины Лазаревой "Чайка", драмы Ирины Бас "Летом асфальт теплый".

На киносмотре пройдут и внеконкурсные показы короткометражных фильмов, подготовлена специальная программа в Центральном парке Калининграда. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ, правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция". По традиции посетить фестивальные показы смогут все желающие - по регистрации на сайте.