В Северной Осетии филиал Мариинки закроет сезон премьерой оперы Верди "Трубадур"

В спектакле примут участие солисты Мариинского театра, а также солисты и хор театра оперы и балета владикавказского филиала

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Премьера оперы Верди "Трубадур" завершит сезон театра оперы и балета филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"Премьерой оперы "Трубадур" Верди завершится 6-й театральный сезон филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания 22 и 23 июля <...>. Новой постановкой одной из самых популярных опер мирового репертуара Театр оперы и балета завершает свой очередной сезон", - говорится в сообщении.

В спектакле примут участие солисты Мариинского театра, а также солисты и хор театра оперы и балета владикавказского филиала Мариинского театра. Режиссер-постановщик - народная артистка России Лариса Гергиева, художник-сценограф - Нина Черчесова, художник по костюмам - Варвара Евчук, главный хормейстер - Изабелла Мурашева, дирижер - Николай Хондзинский.

"Постановка "Трубадура" для любого театра - это не просто новая творческая ступень, а высочайшая профессиональная планка. Я очень надеюсь, что владикавказский "Трубадур", для которого мы подготовили три состава замечательных исполнителей, явится не только самым запоминающимся финальным аккордом завершающегося сезона и украшением репертуара нашего театра, но и станет ярким событием в культурной палитре всего региона", - сказала Гергиева.