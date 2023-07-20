Представители семи стран принимают участие в конкурсе "Соло-01" в 2023 году

На конкурс поступило более 1,5 тыс. заявок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Представители семи стран принимают участие в международном конкурсе индивидуальных исполнителей "Соло-01" в 2023 году. Об этом в четверг рассказал автор проекта, режиссер-постановщик шоу "Пламенные сердца" Дмитрий Бикбаев.

"В этом году конкурс из всероссийского превратился в международный. Хотели еще больше стран, но вовремя остановились, так сказать, на достигнутом. Семь стран в общей сложности участвуют в нашем проекте. Дружественные страны - это Армения, Кения, Белоруссия, ЮАР, Турция, Узбекистан. Каждый из тех ребят, которых мы отбирали, - очень яркий артист, конкуренция была сумасшедшая", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке к финальному этапу конкурса - проведению музыкального шоу "Пламенные сердца".

Всего на конкурс в 2023 году поступило более 1,5 тыс. заявок, более 450 участников прошли очные отборы. В финал вышли 30 участников, для которых в первой половине августа в Москве пройдет двухнедельная культурно-просветительская программа. Далее все они примут участие в музыкальном шоу "Пламенные сердца - 2023", которое состоится 15 августа в Москве в открытом театральном пространстве "Арт-платформа". Команда авторов специально для проекта создает уникальные песни и концертные номера, в основе которых лежат реальные истории. Зрители смогут проголосовать за понравившийся номер в режиме онлайн.

"Наше шоу теперь - это не просто сюжетный музыкальный спектакль. Это истории, рассказанные героями МЧС, спасателями, которые наши авторы преобразуют в песни. На основании этих песен возникает более объемное восприятие слова "патриотизм" и служения наших героев обществу", - рассказал Бикбаев.

Международный конкурс индивидуальных исполнителей "Соло-01" проводится с 3 апреля. Главный приз - участие в музыкальном шоу "Пламенные сердца - 2023", которое состоится 15 августа. Проект проводится по инициативе действующих сотрудников МЧС России при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.