Начался прием заявок на конкурс для кинематографистов "Россия - взгляд в будущее"

Он продлится до 31 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запустил конкурсный отбор проектов "Россия - взгляд в будущее", посвященных современным региональным трендам. Прием заявок пройдет с 20 июля по 31 августа 2023 года, сообщили в четверг ТАСС в прессе-службе фонда.

"Прием заявок проходит с 20 июля по 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru", - говорится в сообщении.

Общий бюджет на производство фильмов составил 150 млн рублей, 50% от всей суммы будут направлены на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, остальные средства - на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут. Среди приоритетных направлений конкурса: архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов, гражданский патриотизм, искусство и культура в жизни регионов, традиционные ценности России и другие.

Фильмы должны быть сняты до 15 сентября 2024 года. С подробностями и условиями участия можно ознакомиться в регламенте конкурса.

"Первым проектом фонда практически с момента его основания стал конкурс "Россия - взгляд в будущее". В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и четко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Мы решили продолжить это направление - искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе", - приводятся в сообщении слова председателя Совета ФПРК, первого заместителя председателя Союза кинематографистов России Ларисы Солоницыной.

Проведение конкурса "Россия - взгляд в будущее" было анонсировано ФПРК 28 июня в Калининграде, на открытии форума регионального кинематографа "Новый вектор". ФПРК учрежден Общероссийской общественной организацией "Союз кинематографистов России" 18 февраля 2022 года. Основными целями ФПРК являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.