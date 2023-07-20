В Ленобласти более 200 музыкантов примут участие в музыкальном фестивале "Дым над водой"

В 2023 году главной темой мероприятия станет химия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Более 200 музыкантов и оперных исполнителей из Астрахани, Москвы, Петербурга и области примут участие в VI фестивале "Дым над водой. От классики до рока", который состоится 29 июля в Приоратском парке Гатчины в Ленинградской области. Праздник пройдет одним днем, его посвятят композитору Александру Бородину, зрителями могут стать более 25 тыс. человек, сообщил художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Мы снова возвращаемся в Гатчину, как и три года назад, в Приоратский парк. <…> В прошлый раз здесь было 25 тыс. человек, я думаю, в этом году будет не меньше, но важны, скорее, не цифры, а удобство для зрителей и их вовлеченность в фестиваль. В прошлом году в Рощино было порядка 30 тыс. человек за два дня. Общее количество участников-музыкантов огромно: порядка 15 солистов разных жанров, около 12 коллективов, симфонический оркестр. Общее число участников переваливает за 200", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Голиков напомнил, что фестиваль представит музыку разных направлений от фольклора до джаза и рока, продолжая эксперимент по соединению разных жанров. В этом году главной темой станет химия.

"Одна из причин [выбора главной темы фестиваля] - юбилей главного химика среди композиторов и главного композитора среди химиков Александра Бородина. Программа гала-концерта начнется с музыки Бородина, но в новой темпоритмике, которую мы создадим на берегах Филькиного озера. Химия - это также гармония элементов и звуков, которые должны соединяться вместе и передаваться от одного композитора к другому, доходить до зрителя", - отметил он.

По словам Голикова, в этом году фестиваль пройдет 29 июля. Стартует праздник в 12 часов дня на главной сцене возле Филькиного озера. В празднике, помимо симфонического оркестра Ленинградской области, примут участие различные музыкальные коллективы. Один из них - победитель конкурса молодых талантов. Также впервые в этом году появится вторая сцена возле Приоратского дворца, которую назвали "Артлаб", где, помимо концертных программ, пройдут мастер-классы, лекции, химические шоу и эксперименты. В 18:30 начнется гала-концерт, на котором выступят оперные и джазовые исполнители и музыканты различных жанров. Некоторые рок-произведения планируют исполнить оперными голосами.

О фестивале

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" шесть лет проводился в разных районах Ленинградской области: Приозерском, Выборгском, Ломоносовском. Однако самым запоминающимся для зрителей оказалось мероприятие в Гатчинском парке три года назад. Долгое время там проводили работы по очистке озера, которые недавно завершились, и фестиваль снова смог вернуться туда.

Для зрителей вход будет свободным, на празднике выступят знаменитые рок-исполнители Евгений Дятлов и Сергей Бобунец, академическим вокалом порадуют Ольга Пудова, Борис Степанов, Альберт Асадуллин, Григорий Чернецов. К концерту присоединятся эстрадные исполнители: Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Диана Шашкова.

На площадке фестиваля также будет организована спортивная программа - турнир по волейболу и бои по кикбоксингу.