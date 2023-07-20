В Туле на выставке об искусстве Японии представили около 70 экспонатов XVIII-XX веков

Посетители смогут увидеть гравюры на дереве "укиё-э" и пейзажи в стиле "сансуй"

ТАСС, 20 июля. Около 70 подлинных экспонатов из Японии, в том числе гравюры, кимоно, каллиграфические свитки XVIII-XX веков из частной коллекции представили на выставке "Искусство востока" в Выставочном зале в Туле. Об этом рассказала ТАСС в четверг первый заместитель гендиректора Тульского музейного объединения Марина Кузина.

"На выставке представлено около 70 подлинных экспонатов, это японские свитки, гравюры, кимоно, которые представлены коллекционером Григорием Акимченко. <…> Среди авторов - знаменитые художники, относящиеся к двум крупным школам-кланам японской гравюры: Хокусай Кацусика, Утагава Хиросиге, Утагава Куниёси", - рассказала Кузина.

По ее словам, посетители выставки увидят одно из самых ярких направлений японского искусства - гравюры на дереве "укиё-э", что означает "картина изменчивого мира", а также живописные пейзажи в стиле "сансуй", на которых изображены горы и вода. Отдельное место в экспозиции занимают портреты японских женщин в стиле "бидзинга" - "красивый человек", авторства таких известных мастеров как Тососай Сяраку, Утагава Тоёкуни, Тори Киёнага и Харунобу.

По словам Кузиной, подготовка выставки велась в течение длительного времени совместными усилиями коллекционера и сотрудниками Тульского музейного объединения. Экспозиция будет представлена в Выставочном музее Тулы до 28 августа.