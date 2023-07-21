"Она — это все. Он просто Кен": что известно о фильме Греты Гервиг "Барби"

Даже те, кто давно или вовсе никогда не играл в Барби, наверняка уже слышали об этом фильме: мощная промокампания картины длится не первый месяц. Повод для этого есть — у Mattel, производителя знаменитых кукол, ушло почти 15 лет на то, чтобы привести "Барби" в кинотеатры. Когда картину смогут увидеть российские зрители, пока неизвестно, ведь компания Warner Bros. прекратила свою работу на территории страны. Несмотря на это, рассказываем о нашумевшем фильме, его создании и о том, чего ожидать от просмотра.

С кукольной фабрики — в кино

Еще в 2009 году появились сообщения о том, что производитель игрушек Mattel и студия Universal Pictures собираются сделать фильм о куклах из серии Barbie. Ранее эти компании уже сотрудничали во время выпуска полнометражных мультиков: в начале нулевых по телевидению и на DVD вышли "Барби и Щелкунчик", "Барби: Лебединое озеро" и несколько других анимационных картин. Однако разработка игрового фильма серьезно затянулась. На протяжении десятилетия один за другим сменялись продюсеры, сценаристы, режиссеры, вместо Universal Pictures к проекту подключалась компания Sony Pictures, но и ей не удалось реализовать производство — в 2018 году права на экранизацию перешли Warner Bros. Pictures, и дело наконец двинулось.

Кастинг в будущую ленту тоже длился несколько лет: на главную роль претендовали Эми Шумер ("Красотка на всю голову", "Девушка без комплексов") и Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada", "Интерстеллар"). В 2019 году стало известно, что Барби сыграет Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Однажды в Голливуде"), она же стала одним из продюсеров картины. В это же время объявили, что сценаристами фильма назначены Грета Гервиг и ее муж Ноа Баумбах, оба номинанты на "Оскар", получившие известность благодаря работе в независимом кино.

"Мы писали сценарий в специфическое время, посреди локдауна и все такое, и я говорила — не знаю, останется ли в мире кино, но если останется, давай напишем самый возмутительный, анархистский, смешной", — рассказывала Грета Гервиг в интервью The Hollywood Reporter. Когда сценарий был готов, Гервиг назначили режиссером картины. А она в свою очередь утвердила Райана Гослинга ("Ла-Ла Ленд", "Драйв") на роль Кена. В интервью Variety актер поделился, что всю жизнь мечтал сыграть бойфренда Барби. "Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов. Не стоит шутить с Кенами", — добавил Гослинг.

Стоит отметить, что Грету Гервиг волнует тема феминизма, а ее драму "Маленькие женщины" (2019) критики и вовсе называли одним из новых символов течения. Барби между тем — кукла, породившая невероятное число стереотипов, связанных со стандартами красоты и в целом женского образа. Гервиг не могла оставить это без внимания, поэтому в придуманном ей Барбиленде живут куклы с разными типами фигур и с разным цветом кожи, а еще у них вовсе не детские профессии. Известно, что в картине мы увидим Барби-физика (Эмма Маки), Барби-президента (Исса Рэй), Барби-юриста (Шэрон Руни), Барби-писательницу (Александра Шипп). Также в фильме будет несколько разных Кенов, но кем работают они (и работают ли) — неизвестно.

Британская певица Дуа Липа играет Барби-русалку, она же стала автором главного сингла к фильму — премьера клипа на песню Dance the Night состоялась в мае 2023 года. Кроме нее над созданием треков для "Барби" работали Билли Айлиш, Ники Минаж, Доминик Файк и другие знаменитости.

Съемки комедии начались в марте 2022 года в пригороде Лондона, а затем продолжились в Лос-Анджелесе — в общей сложности на них ушло четыре месяца. Примечательно, что создатели картины решили по минимуму использовать компьютерную графику, поэтому построили масштабные декорации Барбиленда. Их красили в определенный оттенок розового, который был лишь у одного производителя. Художник-постановщик Сара Гринвуд рассказала, что для декораций им понадобилось колоссальное количество этой краски — ее пришлось искать в том числе в других странах. В результате были израсходованы практически все запасы, что, по ее словам, привело к дефициту флуоресцентного розового на мировом рынке.

© YouTube / Architectural Digest

Костюмы для картины создала обладательница двух "Оскаров" Жаклин Дюрран. Ранее она отвечала за наряды к фильмам "Анна Каренина", "Красавица и чудовище", "Искупление", "Гордость и предубеждение", а с Гретой Гервиг художница сотрудничала во время съемок "Маленьких женщин".

О чем фильм

Создатели картины не раскрывают подробности сюжета. Интрига подогревается и заявлениями Марго Робби: например, в интервью The Hollywood Reporter она сказала, что картина даст зрителям совершенно не то, что они предполагали, а в разговоре с The Sun актриса порекомендовала всем переосмыслить свои ожидания от фильма, потому что "Грета создала нечто особенное".

© YouTube / Warner Bros. Pictures

Благодаря трейлеру становится понятно, что действия разворачиваются в двух мирах — в вымышленном Барбиленде и в привычном нам, куда попадает главная героиня. Среди главных конфликтов фильма — экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Барби. Пока весь кукольный город продолжает смотреть на мир через розовые очки и наслаждаться вечеринками в игрушечных домиках, Барби внезапно задумывается о смерти. А еще замечает, что ее внешность перестала быть идеальной: куклы всегда ходят на цыпочках, а она может встать на полную стопу. Это явление вызывает у жителей Барбиленда панику.

Говорят, что в реальный мир Барби отправляется, чтобы снова стать "нормальной" куклой. Для этого ей надо найти девочку, которая с ней играет, понять, что с ней не так, и помочь справиться с трудностями. Вместе с Барби в человеческую реальность отправляется и влюбленный в нее Кен, правда главная героиня этому не очень уж и рада. Вероятно, бойфренд Барби тоже переживает не лучшие времена, ведь на официальной афише написано: "Она — это все. Он просто Кен". На это же намекает и другой слоган фильма: "Жить в Барбиленде — значит быть идеальным существом в идеальном месте. Если только у тебя не полный экзистенциальный кризис. Или ты не Кен".

Розовая лихорадка

Промокампания фильма "Барби", скорее всего, войдет в историю маркетинга — сложно вспомнить другие настолько же масштабные акции по продвижению кино. Как сообщает The Wall Street Journal, за последние 18 месяцев компания Mattel подписала контракты с более чем 100 брендами из разных сфер. Например, в коллаборации с Barbie поучаствовали такие компании, как Crocs, Gap, Aldo, NYX, Tangle Teezer — они выпустили одежду, обувь, косметику и аксессуары в розовых оттенках. Hot Wheels запустила в продажу маленькие радиоуправляемые Chevrolet Corvette — "автомобили Барби", а Impala — ролики, как у героев фильма. Xbox создала лимитированную коллекцию игровых консолей в кукольном стиле. А сервис Airbnb организовал лотерею, где главный приз — две ночи в Доме мечты в Малибу, особняке, дизайн которого копирует дом Барби.

Подогревали интерес к фильму и пользователи интернета. Появлявшиеся кадры со съемок быстро разлетались на мемы, особенно популярным стал снимок с изображением Райана Гослинга в образе Кена. Кроме того, создатели "Барби" запустили сайт с интерактивными постерами: любой желающий может стать частью Барбиленда, достаточно лишь вставить свое фото в заготовку для оригинальной афиши.

За месяц до премьеры Марго Робби отправилась в пресс-тур: она передвигалась на розовом Барбимобиле и в образах кукол, выпускавшихся Mattel в разные годы, представляла фильм в разных городах и странах. За несколько дней до выхода картины к пиар-кампании подключился и Google: теперь при вводе запросов "Барби", "Райан Гослинг", "Марго Робби" или "Грета Гервиг" на экране появляются анимированные розовые фейерверки.

Конечно, все эти факторы влияют на рейтинг — например, на "Кинопоиске" лента собрала 98% ожидания. На агрегаторе Rotten Tomatoes у "Барби" в данный момент стоит оценка 89% по отзывам критиков. Рецензенты, которые уже посмотрели фильм, не сомневаются в его коммерческом успехе, а еще отмечают хороший юмор и трогательную историю.

Ричард Лоусон из Vanity Fair считает, что "в "Барби" много от чего можно прийти в восторг и даже растрогаться. Фильм, несомненно, станет хитом, и здорово, что его авторам удалось превратить циничный проект по франшизе в неординарный фильм-рассуждение о бытии. Но "Барби", возможно, могла бы стать еще более цепляющим, трогательным и запоминающимся фильмом, если бы создатели чуть лучше раскрыли, что они действительно хотели сказать". Кларисс Логри в рецензии для Independent написала, что "Барби" — один из самых изобретательных, удивительных и безукоризненно снятых мейнстримных фильмов за последнее время. Он показывает, чего можно достичь, работая даже с настолько коммерческой основой". Проверить, так ли это, сможем, как только "Барби" доберется до России.

Дарья Шаталова